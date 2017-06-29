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Новости / Общество

В Кирове установили контейнеры для утилизации ртутьсодержащих ламп

Сегодня, 15:27 | Просмотров: 123 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Выбросил лампочку - помог природе. Теперь заботиться об экологии стало проще. В Кирове установили контейнеры для утилизации ртутьсодержащих ламп.

Энергосберегающие лампочки, практически вытеснили устаревшие "лампы Ильича". Они яркие и помогают сэкономить на плате за электричество. Но при всех плюсах такого источника света есть один серьезный минус. Их нельзя утилизировать с обычным мусором. В большинстве из них содержится ртуть.

В Кирове установили контейнеры для утилизации ртутьсодержащих лампАЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ АО "КУПРИТ":
«Лампы содержат в своем составе вещество первого класса опасности, поэтому в любом случае несут потенциальную опасность, как для окружающей среды, так и для жителей города вместе в целом».

Чтобы такая потенциальная опасность не превратилась в реальную, администрация города и специалисты по переработке и утилизации отходов установили специальные контейнеры в различных микрорайонах. К примеру, часть из них можно найти у зданий районных администраций, а часть, для удобства, рядом с крупными магазинами. Теперь, покупая новую лампу домой на замену, вы можете тут же утилизировать старую по всем правилам.

В Кирове установили контейнеры для утилизации ртутьсодержащих лампДМИТРИЙ НЕТЕЧА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ:
«К нам обратилась администрация с просьбой установить контейнеры, мы эту идею поддержали. Мы считаем идея хорошая, она повысит культуру наших граждан. Я сам лично начал сдавать эти лампы».

Установка таких контейнеров жизненно необходима. Горожане, не зная, куда девать перегоревшую лампу, выкидывают её с обычным мусором или вообще вывозят за город. Многие из ламп разбиваются, а пары ртути ядовиты.

В Кирове установили контейнеры для утилизации ртутьсодержащих лампИРИНА ТОРОПОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "КУПРИТ":
«Нередко мы находим в наших лесах, где-то во дворах целые залежи таких опасных отходов, как ртутные лампы. Буквально недавно по сообщению общественности мы выезжали на место в Костино, и было там собрано около 500 штук ламп».
 
Пока в городе таких контейнеров всего 13. Но в планах - сделать так, чтобы возможность правильно утилизировать опасные лампы была в шаговой доступности для жителей всех микрорайонов. И, возможно, спецконтейнерам добавят функцию по сбору батареек. Которые тоже нельзя выкидывать с обычным мусором.
 
Елизавета Втюрина. Алексей Алексеев
 


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