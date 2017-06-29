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Пока в городе таких контейнеров всего 13. Но в планах - сделать так, чтобы возможность правильно утилизировать опасные лампы была в шаговой доступности для жителей всех микрорайонов. И, возможно, спецконтейнерам добавят функцию по сбору батареек. Которые тоже нельзя выкидывать с обычным мусором.

Елизавета Втюрина. Алексей Алексеев

Выбросил лампочку - помог природе. Теперь заботиться об экологии стало проще. В Кирове установили контейнеры для утилизации ртутьсодержащих ламп.Энергосберегающие лампочки, практически вытеснили устаревшие "лампы Ильича". Они яркие и помогают сэкономить на плате за электричество. Но при всех плюсах такого источника света есть один серьезный минус. Их нельзя утилизировать с обычным мусором. В большинстве из них содержится ртуть.Чтобы такая потенциальная опасность не превратилась в реальную, администрация города и специалисты по переработке и утилизации отходов установили специальные контейнеры в различных микрорайонах. К примеру, часть из них можно найти у зданий районных администраций, а часть, для удобства, рядом с крупными магазинами. Теперь, покупая новую лампу домой на замену, вы можете тут же утилизировать старую по всем правилам.Установка таких контейнеров жизненно необходима. Горожане, не зная, куда девать перегоревшую лампу, выкидывают её с обычным мусором или вообще вывозят за город. Многие из ламп разбиваются, а пары ртути ядовиты.