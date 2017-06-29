В Кирове поздравили лучших выпускников государственных школ
Сегодня, 15:31 | Просмотров: 185 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Волнение позади, признание впереди. Сегодня выпускники уже спокойные, в красивых нарядах, с улыбками и радостью после удачно сданных экзаменов направляются в зал. Самые высокие показатели учеников с золотой медалью отмечены в Кировском экономико-правовом лицее, Просницком лицее и в первой гимназии Кирово-Чепецка.
СОФЬЯ СКРЯБИНА, ВЫПУСКНИЦА ГИМНАЗИИ №1 КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Вообще все это очень волнительно, но экзамены показались не такими сложными. Нас очень хорошо подготовили учителя, и то есть мы смотрели в задания и видели, что мы такое уже решали, все это знаем, и волнение само собой уходило».
ИРИНА ЗЯЗЕВА, ВЫПУСКНИЦА ГИМНАЗИИ №1 КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Сдавала экзамены по предметам химия, биология, русский. Собираюсь в медицинский. Очень рада, что меня пригласили на этот бал медалистов. Приятно здесь присутствовать».
Всего в регионе 18 областных государственных школ. В этом году с отличием их окончили около 200 человек, все они награждены федеральной (золотой) медалью, 8 выпускников получили региональную (серебряную) медаль. Собрались в зале и олимпиадники. В 2016ом Кировская область вошла в ТОП-5 лучших регионов по количеству победителей и призеров всероссийских этапов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те, кто принял для себя решение учиться в других регионах, или может быть даже за пределами Российской Федерации - в добрый путь. Но ждем вас с возращением и найдем вашим знаниям и умениям применение на вашей малой родине».
В этом году в нашем регионе 50 учеников получили стобалльный результат, половина из них - выпускники государственных школ. Причем, Вероника Герасимовская из Лицея естественных наук сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам - география и русский язык.
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