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В Кирове поздравили лучших выпускников государственных школ. В театре кукол собрались медалисты и стобальники с родителями и педагогами. Делегации прибыли из 11 районов и городских округов области.Волнение позади, признание впереди. Сегодня выпускники уже спокойные, в красивых нарядах, с улыбками и радостью после удачно сданных экзаменов направляются в зал. Самые высокие показатели учеников с золотой медалью отмечены в Кировском экономико-правовом лицее, Просницком лицее и в первой гимназии Кирово-Чепецка.Всего в регионе 18 областных государственных школ. В этом году с отличием их окончили около 200 человек, все они награждены федеральной (золотой) медалью, 8 выпускников получили региональную (серебряную) медаль. Собрались в зале и олимпиадники. В 2016ом Кировская область вошла в ТОП-5 лучших регионов по количеству победителей и призеров всероссийских этапов.В этом году в нашем регионе 50 учеников получили стобалльный результат, половина из них - выпускники государственных школ. Причем, Вероника Герасимовская из Лицея естественных наук сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам - география и русский язык.