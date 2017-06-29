В Кирове молодым семьям вручили жилищные сертификаты
Сегодня, 17:58 | Просмотров: 64 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В семье Козловых трое маленьких детей: старший - Женя, средний - Максим и младшая - Зарина. Сейчас все они живут в однокомнатной квартире. Для них получение сертификата стало самым главным событием в жизни.
ТАТЬЯНА КОЗЛОВА:
«Мы были очень счастливы, даже немного всплакнули. Так как у нас большая семья, мы хотим расширить площадь: купить трехкомнатную квартиру в центре города».
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Приятно, что все бюджеты приняли участие в этой программе. 1 млн. получается на сертификат. Конечно, это не большая сумма, но ваш жилищный вопрос она частично поможет решить».
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