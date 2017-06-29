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Новости / Общество

В Кирове молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Сегодня, 17:58 | Просмотров: 64 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове молодым семьям вручили свидетельства на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий. Сертификаты получили 11 семей.

В семье Козловых трое маленьких детей: старший - Женя, средний - Максим и младшая - Зарина. Сейчас все они живут в однокомнатной квартире. Для них получение сертификата стало самым главным событием в жизни.

В Кирове молодым семьям вручили жилищные сертификатыТАТЬЯНА КОЗЛОВА:
«Мы были очень счастливы, даже немного всплакнули. Так как у нас большая семья, мы хотим расширить площадь: купить трехкомнатную квартиру в центре города».
 
 
Вручение свидетельств состоялось в рамках подпрограммы "Обеспечения жильем молодых семей города Кирова".

В Кирове молодым семьям вручили жилищные сертификатыАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Приятно, что все бюджеты приняли участие в этой программе. 1 млн. получается на сертификат. Конечно, это не большая сумма, но ваш жилищный вопрос она частично поможет решить».
 
 
На сегодняшний день участниками программы стала 191 молодая семья Кирова. В этом году планируется профинансировать выплаты еще 14-ти семьям.


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