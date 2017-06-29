Учения МЧС для машиностроительного техникума
Сегодня, 18:03 | Просмотров: 73 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Несмотря на то, что тема противопожарной безопасности в личных автомобилях достаточно серьезная, сотрудники МЧС решили привлечь к ней внимание студентов простым, но в тоже время зрелищным примером.
ДЕНИС ШЕШУКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ОНД ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По легенде произойдет возгорание автомобиля. Сегодня мы наглядно покажем, как пользоваться огнетушителями и какие действия должен предпринять автомобилист по тушению условного очага пожара».
Разумеется, пожар не был настоящим, для эффекта неожиданности спасатели использовали обычную дымовую шашку.
- И тут помнить, что машина выгорает буквально за 5 минут. И первое что нужно сделать. Остановиться, выключить зажигание.
Так сотрудники МЧС пытались объяснить зрителям, что к пожару и авариям нужно быть готовым в любой момент. Когда это случается, важно соблюдать самоконтроль и действовать четко и быстро.
АНАТОЛИЙ КОНЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ОНД ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сразу остановиться, оценить обстановку, если горит моторный отсек - это одни действия, если горит, допустим, бензобак, то сразу нужно убегать и оповестить окружающих, чтобы они тоже как можно дальше отошли от машины».
Мероприятие было проведено в первую очередь для студентов автопромышленного колледжа. По словам организаторов, эта площадка была выбрана не случайно.
ВАЛЕРИЙ ДЕГТЯРЕВ, ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА ПРОМЫШЛЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА:
«Не зря выбрана наша площадка, потому что наш колледж является профильным. Мы обучаем студентов автомобильному делу по различным специальностям. Поэтому для студента очень важно и знать, как ремонтировать автомобиль, что с ним делать и что бывает, так как автомобиль является средством повышенной опасности, какие ситуации с ним, возможно, могут быть».
Однако полезной эта информация является для всех без исключения автомобилистов и пассажиров. Дело в том, что человеческий фактор находится далеко не на первом месте среди причин возгорания автомобиля, техническая поломка может произойти в каждой машине.
АНАТОЛИЙ КОНЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ОНД ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная причина возгорания — это неисправность каких-то технических систем. Либо это электросистемы, либо неисправность топливной системы автомобиля. Далее по статистике это пожары, ну и далее это какое-то неосторожное обращение с огнем, курение в салоне».
Неосторожное обращение с огнем или человеческий фактор означает не только курение в автомобиле. Пожарные напомнили о том, что в личном транспорте нельзя перевозить бензин в пластиковых канистрах, которые накапливают статическое электричество. Важно своевременно проходить ТО и не обслуживать автомобиль в непроверенных сервисах. Помимо подробной инструкции по тушению возгорания, студенты колледжа узнали много нового про техническое оснащение аварийно-спасательных автомобилей, и о том, какую помощь и как могут оказать сотрудники МЧС.
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