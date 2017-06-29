Учения МЧС для машиностроительного техникума

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Сотрудники МЧС провели для студентов необычный показательный урок - как быстро потушить пожар в автомобиле. С начала года только в Кирове сгорели 19 автомашин. Что делать в такой ситуации водителю?Несмотря на то, что тема противопожарной безопасности в личных автомобилях достаточно серьезная, сотрудники МЧС решили привлечь к ней внимание студентов простым, но в тоже время зрелищным примером.Разумеется, пожар не был настоящим, для эффекта неожиданности спасатели использовали обычную дымовую шашку.Так сотрудники МЧС пытались объяснить зрителям, что к пожару и авариям нужно быть готовым в любой момент. Когда это случается, важно соблюдать самоконтроль и действовать четко и быстро.Мероприятие было проведено в первую очередь для студентов автопромышленного колледжа. По словам организаторов, эта площадка была выбрана не случайно.Однако полезной эта информация является для всех без исключения автомобилистов и пассажиров. Дело в том, что человеческий фактор находится далеко не на первом месте среди причин возгорания автомобиля, техническая поломка может произойти в каждой машине.Неосторожное обращение с огнем или человеческий фактор означает не только курение в автомобиле. Пожарные напомнили о том, что в личном транспорте нельзя перевозить бензин в пластиковых канистрах, которые накапливают статическое электричество. Важно своевременно проходить ТО и не обслуживать автомобиль в непроверенных сервисах. Помимо подробной инструкции по тушению возгорания, студенты колледжа узнали много нового про техническое оснащение аварийно-спасательных автомобилей, и о том, какую помощь и как могут оказать сотрудники МЧС.