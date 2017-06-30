В Кирове отремонтировали проспект Строителей.

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В ближайшие два года на ремонт дорог в Кировской области планируется направить почти три миллиарда рублей. Таковы планы Министерства транспорта России, которое сейчас во многих регионах реализует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». А накануне на карте областного центра появился еще один отремонтированный объект - это проспект Строителей.Одна из основных транспортных артерий юго-западного района стала уже 17 объектом, на который выехали сотрудники Дирекции дорожного хозяйства. Им предстояло произвести осмотр проспекта, на котором подрядная организация провела текущий ремонт. На проспекте Строителей полностью заменили асфальто-бетонное покрытие и сделали подъездные пути к двум остановкам. При приемке возникли небольшие замечания к выполненным работам.Недочеты дорожники обещают устранить в ближайшее время. На ремонт было потрачено почти 35 миллионов рублей. Теперь на участке от Юровской до Московской автомобили могут двигаться с максимально разрешенной скоростью.Новый асфальт предварительно прошел проверку на качество в нескольких лабораториях и сейчас соответствует всем стандартам.Отметим, что на сегодняшний день в Кирове дорожные ремонты идут на 20-ти улицах.