В Кирове отремонтировали проспект Строителей.
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 148 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Одна из основных транспортных артерий юго-западного района стала уже 17 объектом, на который выехали сотрудники Дирекции дорожного хозяйства. Им предстояло произвести осмотр проспекта, на котором подрядная организация провела текущий ремонт. На проспекте Строителей полностью заменили асфальто-бетонное покрытие и сделали подъездные пути к двум остановкам. При приемке возникли небольшие замечания к выполненным работам.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«На съездах была выполнена установка бордюрного камня. Первое замечание, что не заделан сход между ним и газоном. Это замечание будет выставлено в претензионном порядке подрядчику».
Недочеты дорожники обещают устранить в ближайшее время. На ремонт было потрачено почти 35 миллионов рублей. Теперь на участке от Юровской до Московской автомобили могут двигаться с максимально разрешенной скоростью.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Данный участок у нас выполняла компания ГДМС. Она должна была его сдать 5 июля. Но мы видим, что она сдала его раньше. Это только приветствуется. Тем самым, под штрафные санкции она не попадает».
Новый асфальт предварительно прошел проверку на качество в нескольких лабораториях и сейчас соответствует всем стандартам.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы надеемся, что как минимум 4 года автомобилисты, проезжая по проспекту будут благодарить дорожников и наши службы за проделанную работу».
Отметим, что на сегодняшний день в Кирове дорожные ремонты идут на 20-ти улицах.
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