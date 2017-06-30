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В Кирове отремонтировали проспект Строителей.

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 148 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В ближайшие два года на ремонт дорог в Кировской области планируется направить почти три миллиарда рублей. Таковы планы Министерства транспорта России, которое сейчас во многих регионах реализует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». А накануне на карте областного центра появился еще один отремонтированный объект - это проспект Строителей.

Одна из основных транспортных артерий юго-западного района стала уже 17 объектом, на который выехали сотрудники Дирекции дорожного хозяйства. Им предстояло произвести осмотр проспекта, на котором подрядная организация провела текущий ремонт. На проспекте Строителей полностью заменили асфальто-бетонное покрытие и сделали подъездные пути к двум остановкам. При приемке возникли небольшие замечания к выполненным работам.

В Кирове отремонтировали проспект Строителей.МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«На съездах была выполнена установка бордюрного камня. Первое замечание, что не заделан сход между ним и газоном. Это замечание будет выставлено в претензионном порядке подрядчику».

Недочеты дорожники обещают устранить в ближайшее время. На ремонт было потрачено почти 35 миллионов рублей. Теперь на участке от Юровской до Московской автомобили могут двигаться с максимально разрешенной скоростью.

В Кирове отремонтировали проспект Строителей.АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Данный участок у нас выполняла компания ГДМС. Она должна была его сдать 5 июля. Но мы видим, что она сдала его раньше. Это только приветствуется. Тем самым, под штрафные санкции она не попадает».

Новый асфальт предварительно прошел проверку на качество в нескольких лабораториях и сейчас соответствует всем стандартам.

В Кирове отремонтировали проспект Строителей.АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы надеемся, что как минимум 4 года автомобилисты, проезжая по проспекту будут благодарить дорожников и наши службы за проделанную работу».

Отметим, что на сегодняшний день в Кирове дорожные ремонты идут на 20-ти улицах.


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