В Кирове прошел экологический форум с участием экспертов из двух федеральных округов

Поделиться новостью:

В Кирове прошел большой экологический форум. В наш город приехали эксперты из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Организовали форум активисты Общероссийского народного фронта.Активисты ОНФ приехали на конференцию со свежими впечатлениями от посещения свалки в поселке Садаковском. Как отметили эксперты, увиденная ими куча мусора сильно сократилась в размерах буквально за несколько дней до приезда делегации из Москвы. А произошло это потому, что "на местах" знали о грядущем визите.Разговор на форуме шел серьезный. Год экологии идет, но итоги его уже понятны и они совсем неутешительные, отметили эксперты ОНФ. Поручения президента, по итогам Госсовета, который прошел 27 декабря и дал старт "Году экологии" остались невыполненными. Раздельный сбор мусора практически нигде не ведется. Законодательно не регулируется вывоз мусора из частного сектора. Не работает закон, по которому должен проводиться автоматический круглосуточный мониторинг выброса в атмосферу загрязняющих веществ.Поднимался и вопрос создания "зелёных щитов". Для того, чтобы заработал закон по защите лесопарковых зон вокруг крупных городов, документ нужно доработать.Итоги экофорума и предложения активистов станут основой доклада Народного фронта президенту России Владимиру Путину.