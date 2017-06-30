В Кирове прошел экологический форум с участием экспертов из двух федеральных округов
Сегодня, 10:28 | Просмотров: 127 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Активисты ОНФ приехали на конференцию со свежими впечатлениями от посещения свалки в поселке Садаковском. Как отметили эксперты, увиденная ими куча мусора сильно сократилась в размерах буквально за несколько дней до приезда делегации из Москвы. А произошло это потому, что "на местах" знали о грядущем визите.
АНДРЕЙ НАГИБИН, ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОНФ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА:
«Я думаю, что теперь мы будем специально делать утечки, при поездках по регионам, о том, что посетим свалки. Но расскажем не про 1, а про 20 свалок. А поедем только на одну».
Разговор на форуме шел серьезный. Год экологии идет, но итоги его уже понятны и они совсем неутешительные, отметили эксперты ОНФ. Поручения президента, по итогам Госсовета, который прошел 27 декабря и дал старт "Году экологии" остались невыполненными. Раздельный сбор мусора практически нигде не ведется. Законодательно не регулируется вывоз мусора из частного сектора. Не работает закон, по которому должен проводиться автоматический круглосуточный мониторинг выброса в атмосферу загрязняющих веществ.
ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Ты не просто выключил на вечер трубу или счетчик, а потом утром включил. Это автоматические приборы учета. Что мы видим? полный саботаж. За 2,5 года, а закон был принят именно тогда, министерство природных ресурсов сегодня не подготовило 14 подзаконных актов. Когда мы видим прямой лоббизм, мы за то, чтобы людям было чем дышать, потому что сегодня вопросы экологии важнее, чем продажность бизнесменов или чиновников».
Поднимался и вопрос создания "зелёных щитов". Для того, чтобы заработал закон по защите лесопарковых зон вокруг крупных городов, документ нужно доработать.
АЗАТ ГАЗИЗОВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОНФ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА:
«Общероссийский народный фронт на данный момент вносит изменения в этот закон, чтобы он смог заработать, создать щит и включить туда малые реки».
Итоги экофорума и предложения активистов станут основой доклада Народного фронта президенту России Владимиру Путину.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|