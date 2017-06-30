Активисты-экологи провели рейд по стихийным свалкам
Сегодня, 10:55 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Весна. Появилась метка на карте свалок.
Несколько месяцев мусорная куча увеличивалась. В прошлую пятницу свалку убрали. Прошло меньше недели - и снова бардак.
ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОНФ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
«Примерно 60 процентов выявленных нарушений по несанкционированным свалкам касается частного сектора».
Стоят контейнеры, площадка оборудована, но никто мусор не вывозит. Садоводческое товарищество принципиально не заключает договора на вывоз отходов с профильными компаниями, полагая, что за ними должен убирать кто-то другой.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Строительный и бытовой мусор, сухие ветки, покрышки сухая трава. Свалка расположена очень неудачно, говорят активисты общероссийского народного фронта. Рядом располагается газовая труба. Малейшая искра и сухая трава, а потом ветки вспыхнут, приведя к катастрофическим последствиям».
ВИКТОР ЧАРУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА
«Мы проводим разъяснительную работу. Собираем сходы. Им разъясняем, что необходимо заключать договоры. Но заставить мы их не можем, нужно менять на российском уровне менять законодательство».
Если бы садоводы заключили договор на вывоз мусора, то обрекли себя на дополнительные расходы. Дачникам этого товарищества в Садаковском пришлось бы отдавать почти 50 рублей в месяц.
Подобных свалок в Кирове не один десяток.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это гаражный кооператив на улице Луганской здесь многолетняя свалка. Обратите внимание на кусты малины. Им явно не один год. Можно сделать вывод, что и свалка существует очень давно. Владельцы гаражей по каким-то причинам не хотят заключать договор с компаниями, которые вывозят мусор».
Изучив свалку, активисты ОНФ заявили, есть способ борьбы с подобным явлением.
ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОНФ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
«Обязать руководство таких объединений, как гаражные, садовые товарищества, гаражные кооперативы все-таки отвечать и перед своими членами и в обязательном порядке заключать договора на вывоз мусора».
Эту инициативу активисты ОНФ обсудили на межрегиональной экологической конференции, основными темами которой, стали проблемы санитарного состояния регионов и законодательные основы для создания вокруг городов "зеленых щитов".
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