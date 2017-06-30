Активисты-экологи провели рейд по стихийным свалкам

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Несанкционированные свалки, загрязнение рек, "зеленые щиты" вокруг городов - эти актуальные темы сегодня обсуждали в Кирове на большом форуме экологов. На Межрегиональную конференцию, организованную Общероссийским Народным Фронтом, в наш город приехали представители Приволжского и Уральского федеральных округов. А начался форум с конкретного дела - активисты-экологи провели рейд по стихийным мусоркам.Несколько месяцев мусорная куча увеличивалась. В прошлую пятницу свалку убрали. Прошло меньше недели - и снова бардак.Стоят контейнеры, площадка оборудована, но никто мусор не вывозит. Садоводческое товарищество принципиально не заключает договора на вывоз отходов с профильными компаниями, полагая, что за ними должен убирать кто-то другой.Если бы садоводы заключили договор на вывоз мусора, то обрекли себя на дополнительные расходы. Дачникам этого товарищества в Садаковском пришлось бы отдавать почти 50 рублей в месяц.Подобных свалок в Кирове не один десяток.Изучив свалку, активисты ОНФ заявили, есть способ борьбы с подобным явлением.Эту инициативу активисты ОНФ обсудили на межрегиональной экологической конференции, основными темами которой, стали проблемы санитарного состояния регионов и законодательные основы для создания вокруг городов "зеленых щитов".