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Работа дорожников обсуждалась в администрации города

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 0 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Ремонт дорог в нашем городе все-таки может затянуться. Из-за погодных условий некоторые подрядчики не укладываются в установленные контрактом сроки. Работа дорожников обсуждалась в администрации города.

Многие подрядчики не вписываются в сроки, говорят погода подвела - дожди блокируют укладку асфальта.

Накануне с опозданием почти на месяц была сдана дорога на улице Семашко. Подрядчик отделался небольшим штрафом - 35 тысяч рублей. Куда больше раскошелиться придется московской фирме, которая ремонтирует участок Киров-Русское и улицу Украинскую. За нарушение сроков им придется вернуть в городской бюджет больше миллиона рублей.

Работа дорожников обсуждалась в администрации города АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По объекту на Русское подрядчик показал, что они планируют делать, как будут делать, впечатления вроде позитивные. Вы должны понимать, что все 61 объект будут находиться на постоянном контроле».

Подрядчики, у которых было по одной-две улицы, объекты уже сдали или практически готовы это сделать, так на подходе улица Мира, участок от Монтажников до Ломоносова. Сложнее ситуация у тех, кто взял на себя большие заказы, так Вятавтодор, по их собственный подсчетам закончит ремонт только к концу сентября.

Работа дорожников обсуждалась в администрации города АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.КИРОВА:
«Сейчас я смотрю, погода нормализовалась, некоторые подрядчики сдали объекты на 100 процентов. Хотелось бы, чтобы и другие подрядчики увеличили свои темпы, осталось всего два месяца».

В общей сложности с начала сезона в областном центре было принято 16 участков дорог. Всего же по контракту должны отремонтировать 61 дорожный объект.


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