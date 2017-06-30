Работа дорожников обсуждалась в администрации города
Сегодня, 15:17 | Просмотров: 0 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Многие подрядчики не вписываются в сроки, говорят погода подвела - дожди блокируют укладку асфальта.
Накануне с опозданием почти на месяц была сдана дорога на улице Семашко. Подрядчик отделался небольшим штрафом - 35 тысяч рублей. Куда больше раскошелиться придется московской фирме, которая ремонтирует участок Киров-Русское и улицу Украинскую. За нарушение сроков им придется вернуть в городской бюджет больше миллиона рублей.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По объекту на Русское подрядчик показал, что они планируют делать, как будут делать, впечатления вроде позитивные. Вы должны понимать, что все 61 объект будут находиться на постоянном контроле».
Подрядчики, у которых было по одной-две улицы, объекты уже сдали или практически готовы это сделать, так на подходе улица Мира, участок от Монтажников до Ломоносова. Сложнее ситуация у тех, кто взял на себя большие заказы, так Вятавтодор, по их собственный подсчетам закончит ремонт только к концу сентября.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.КИРОВА:
«Сейчас я смотрю, погода нормализовалась, некоторые подрядчики сдали объекты на 100 процентов. Хотелось бы, чтобы и другие подрядчики увеличили свои темпы, осталось всего два месяца».
В общей сложности с начала сезона в областном центре было принято 16 участков дорог. Всего же по контракту должны отремонтировать 61 дорожный объект.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
09.06.2017