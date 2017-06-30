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Ремонт дорог в нашем городе все-таки может затянуться. Из-за погодных условий некоторые подрядчики не укладываются в установленные контрактом сроки. Работа дорожников обсуждалась в администрации города.Многие подрядчики не вписываются в сроки, говорят погода подвела - дожди блокируют укладку асфальта.Накануне с опозданием почти на месяц была сдана дорога на улице Семашко. Подрядчик отделался небольшим штрафом - 35 тысяч рублей. Куда больше раскошелиться придется московской фирме, которая ремонтирует участок Киров-Русское и улицу Украинскую. За нарушение сроков им придется вернуть в городской бюджет больше миллиона рублей.Подрядчики, у которых было по одной-две улицы, объекты уже сдали или практически готовы это сделать, так на подходе улица Мира, участок от Монтажников до Ломоносова. Сложнее ситуация у тех, кто взял на себя большие заказы, так Вятавтодор, по их собственный подсчетам закончит ремонт только к концу сентября.В общей сложности с начала сезона в областном центре было принято 16 участков дорог. Всего же по контракту должны отремонтировать 61 дорожный объект.