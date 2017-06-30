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В Кирове и области проходит операция "Мак-2017". Несмотря на все запреты, некоторые садоводы продолжают тайком выращивать на своих участках наркосодержащие растения. Какие неприятности их ожидают?Маковые растения вырастают. Знаете, что надо их убирать сразу? А их тут не бывает, смотрите.Садоводческое товарищество "Дружба". Вечер рабочего дня. Наряд полиции занят привычной работой в рамках операции "Мак". Совершается обход территории и осмотр участков. В криминальных сводках их владельцы не были замечены. Каждое лето им выдаются специальные памятки, предупреждающие о последствиях выращивания мака. И при этом, сами садоводы проявлять бдительность, если видят по соседству красивое и неприхотливое садовое растение.Вот такие заброшенные участки вполне могут сойти за идеальное место для разбрасывания семян мака и его последующего сбора. Поэтому, в рейды по садам в окраинах Лянгасово стражи порядка выходят регулярно. Нынешнее нестабильное лето пока не способствует быстрому всходу растения. Но если же оно станет приметным, то действия граждан должны быть следующими.Полиция предупреждает. За "особую заботу" о наркосодержащем растении на своем участке предусмотрена административная и уголовная ответственность. Незаконный посев и выращивание мака карается лишением свободы до 2-х лет.