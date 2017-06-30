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В Кирове и области проходит операция "Мак-2017"

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 0 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове и области проходит операция "Мак-2017". Несмотря на все запреты, некоторые садоводы продолжают тайком выращивать на своих участках наркосодержащие растения. Какие неприятности их ожидают?

Маковые растения вырастают. Знаете, что надо их убирать сразу? А их тут не бывает, смотрите.

Садоводческое товарищество "Дружба". Вечер рабочего дня. Наряд полиции занят привычной работой в рамках операции "Мак". Совершается обход территории и осмотр участков. В криминальных сводках их владельцы не были замечены. Каждое лето им выдаются специальные памятки, предупреждающие о последствиях выращивания мака. И при этом, сами садоводы проявлять бдительность, если видят по соседству красивое и неприхотливое садовое растение.

- Ну, там у него мак и коноплю нашли. Поймали. Это в том году было? Да, вы, наверное, и были.

Вот такие заброшенные участки вполне могут сойти за идеальное место для разбрасывания семян мака и его последующего сбора. Поэтому, в рейды по садам в окраинах Лянгасово стражи порядка выходят регулярно. Нынешнее нестабильное лето пока не способствует быстрому всходу растения. Но если же оно станет приметным, то действия граждан должны быть следующими.

В Кирове и области проходит операция "Мак-2017"АЛЕКСЕЙ ЯМШАНОВ, УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПУНКТА ПОЛИЦИИ №6 УМВД РФ ПО Г.КИРОВУ:
«Не культивировать ни в коем случае, не поливать эти растения. Не удобрять, не пропалывать. Чтобы не давать им роста и чтобы семена их не распространялись на другие участки».

Полиция предупреждает. За "особую заботу" о наркосодержащем растении на своем участке предусмотрена административная и уголовная ответственность. Незаконный посев и выращивание мака карается лишением свободы до 2-х лет.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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