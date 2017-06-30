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Хотя светофор и позволяет всем пешеходам переходить дорогу отдельно от машин, делать это можно, по-прежнему, только по "зебре". То есть пока перейти улицу, например, по диагонали нельзя. Но в планах у служб дорожного хозяйства есть и такие перекрестки.

Елизавета Втюрина. Алексей Алексеев



На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров. Теперь автомобильный и пешеходный трафики не пересекаются даже при повороте машин.Пешеходам на перекрестке улиц Калинина и Попова стало безопаснее переходить дорогу. Теперь зеленый свет загорается сразу на всех 4 сторонах перекрестка, водители автомобилей со всех направлений в этот момент видят красный свет и ждут своей очереди.Пока такой светофор установлен только на одном перекрестке города, проект еще нужно протестировать и доработать. И если новый режим докажет свою эффективность, подобная схема движения появится на всех перекрестках. Идея подобной организации движения не нова. Ее уже давно с успехом применяют, к примеру, в Москве и других мегаполисах.Светофор установили недавно, и его функциональность уже успели оценить первые пешеходы. Одно из замечаний: зеленый человечек слишком быстро сменяется красным.