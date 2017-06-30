На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров
Сегодня, 15:26 | Просмотров: 0 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Пешеходам на перекрестке улиц Калинина и Попова стало безопаснее переходить дорогу. Теперь зеленый свет загорается сразу на всех 4 сторонах перекрестка, водители автомобилей со всех направлений в этот момент видят красный свет и ждут своей очереди.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА:
«Пешеходы не пересекаются с автомобилями, у них отдельный сигнал загорается зеленый, они переходят без всяких автомобилей и ничего им не мешает, и соответственно ничего не предвещает беду, что если водитель отвлекся куда-то или еще что-то, а тут пешеход выбегает, ему под колеса кидается. Это самый такой главный момент, которого мы хотим добиться нашим проектом».
Пока такой светофор установлен только на одном перекрестке города, проект еще нужно протестировать и доработать. И если новый режим докажет свою эффективность, подобная схема движения появится на всех перекрестках. Идея подобной организации движения не нова. Ее уже давно с успехом применяют, к примеру, в Москве и других мегаполисах.
АНДРЕЙ НАЙМУШИН, ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОТДЕЛА ГИБДД ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Такая схема движения дает нам безопасность, потому что транспортные потоки пешеходов и транспортных средств не пересекаются».
Светофор установили недавно, и его функциональность уже успели оценить первые пешеходы. Одно из замечаний: зеленый человечек слишком быстро сменяется красным.
ИВАННА ТЕРЕХ, ПЕШЕХОД:
«Ну, чтобы человек мог с сумками да пожилой перейти, как положено, не бежать».
Хотя светофор и позволяет всем пешеходам переходить дорогу отдельно от машин, делать это можно, по-прежнему, только по "зебре". То есть пока перейти улицу, например, по диагонали нельзя. Но в планах у служб дорожного хозяйства есть и такие перекрестки.
Елизавета Втюрина. Алексей Алексеев
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