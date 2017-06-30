На Кировскую область надвигается штормовой циклон.

Поделиться новостью:

накануне сильные ливни и грозы прошли в Москве и в регионах центра России.

В результате разгула стихии в столице погибли два человека, более десятка пострадали.

В настоящее время атлантический штормовой циклон, доставивший массу проблем столице, приближается к Кировской области.

По предварительным прогнозам, которые составили метеорологи-любители, основной удар стихии придется на регионы, которые находятся южнее: Самарская и Оренбургская области, Башкортостан и Татарстан.

На юге Кировской области возможны ливни, дождевой паводок, град, также порывы ветра до 20-28 метров в секунду и существует вероятность появления мини-торнадо. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.