На Кировскую область надвигается штормовой циклон.
Сегодня, 10:19 | Просмотров: 245 | Версия для печати
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накануне сильные ливни и грозы прошли в Москве и в регионах центра России.
В результате разгула стихии в столице погибли два человека, более десятка пострадали.
В настоящее время атлантический штормовой циклон, доставивший массу проблем столице, приближается к Кировской области.
По предварительным прогнозам, которые составили метеорологи-любители, основной удар стихии придется на регионы, которые находятся южнее: Самарская и Оренбургская области, Башкортостан и Татарстан.
На юге Кировской области возможны ливни, дождевой паводок, град, также порывы ветра до 20-28 метров в секунду и существует вероятность появления мини-торнадо. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.
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