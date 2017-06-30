В Кирове на особом контроле остается ремонт дороги в село Русское.

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На участке Киров-Русское работы вновь ведутся с замедлением темпов.

В настоящее время там проводится устройство выравнивающего слоя. В целом ремонтные работы продолжаются на 10 улицах города. Кировские дорожники работают по круглосуточному графику.

Минувшей ночью на ул. Воровского (от ул. Производственная до Строителей) обустраивали съезды. На ул. Северное Кольцо днём был уложен выравнивающий слой, ночью - покрытие. Сегодня эти работы будут продолжены.

На ул. Крупской ночью проводилось устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя ЩМА.

По ул. Гражданской (п. Лянгасово) завершено устройство выравнивающего слоя, продолжается работа по обустройству съездов и укладке покрытия ЩМА. В п. Субботихе также продолжают устройство выравнивающего слоя и ЩМА.

На ул. Парковой полностью завершено фрезерование, по ул. Украинской устройство покрытия ЩМА выполнено на 70%. На ул. Производственной выполнено покрытие съездов на площади 1700 кв метров. 1 июля, участок начнут готовить к сдаче.

На 3 июля запланирована сдача ул. Центральной (п. Ганино).