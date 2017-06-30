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Новости / Общество

С 1 июля в мкр. Каринторф запустили рейсовые автобусы.

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Пассажирские перевозки будет обеспечивать ООО «Новотранс-5» маршрутом автобуса № 50.
 
Для запуска общественного транспорта на дороге в Каринторф сделали работы по грейдированию.
 
Накануне дорогу приняла выездная комиссия в составе специалистов администрации г. Кирово-Чепецка, представителей МКУ «Техцентр», МКУ «ДЭС», ГИБДД, подрядной организации и автоперевозчиков.
 
Движение по маршруту осуществляется по следующим остановкам:
 
«Автовокзал», ТЦ «Улыбка», гимназия №1, «Прогресс», «21 мкр», «14 лицей», «Хлебокомбинат».
 
Стоимость проезда – 22 рубля. Льготный проезд – при наличии транспортной карты и документов, подтверждающих льготу.
 
Расписание маршрута:
 
Автовокзал – 6.00, 7.30 (от завода полимеров), 9.00, 12.35, 14.05, 17.25 (от завода полимеров), 19.10.
Каринторф (ст. Техническая) – 6.45, 8.15, 9.45, 13.20, 14.50, 18.10, 19.55.


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