В Кирове обсудили перспективы развития туристической отрасли

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Каким может быть размер курортного сбора в России, кто и как его будет платить и на что тратить? Эти вопросы обсудили в Кирове представители общественных организаций и туристической отрасли.Прошлой осенью Владимир Путин поручил правительству ввести в России курортный сбор. В конце апреля был одобрен законопроект, по которому сбор предлагается ввести для туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. В начале мая законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. По планам правительства размер курортного сбора составит около 100 рублей в сутки за 1 человека. Именно эта сумма и вызвала больше всего вопросов у кировских экспертов, которые собрались для обсуждения перспектив законопроекта.В мире принято различать два основных алгоритма монетизации курортного сбора — азиатский и европейский. В первом случае турист платит отельеру фиксированную сумму в сутки или же процент от стоимости услуг. Во втором варианте туроператор включает в стоимость тура курортный сбор. В этом случае деньги распределяются между туроператором, отельером и регионом. Как показывает международная практика, наличие курортного сбора не является гарантией устойчивого развития территорий. Поэтому во многих популярных среди туристов странах, таких, как Болгария, Турция и Индия этого сбора нет в принципе, что не мешает той же Турции конкурировать с курортами русского юга.С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в России будет проходить эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в некоторых южных регионах, на Кавказе и Алтайском крае, после чего, возможно, курортный сбор станут вводить и в других областях. Уже появились предложения включить "курортный сбор" в посещение городов "Золотого кольца", добавив туда Тулу и Рязань. Такую возможность не исключил министр финансов России Антон Силуанов.Пока идет только обсуждение законопроекта. Говорить о том, как, где и сколько будут взимать с туристов за право посещения курортных зон и здравниц еще рано. На заседании президиума Госсовета Владимир Путин потребовал с осторожностью подойти к вопросу о сборе, чтобы он не был обременителен для отдыхающих и чтобы вырученные от него деньги направлялись строго на развитие курортной инфраструктуры.