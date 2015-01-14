«Муниципальный контроль» побывал на Центральном рынке

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11 июня в адрес главы администрации Кирова поступило обращение от руководителя общественной организации «Мой Киров» Антона Цепеша о неудовлетворительных условиях на крупнейшем рынке города, о торговле на его площадках насваем и несоблюдении правил пожарной безопасности. Активист пригласил главу администрации в совместный рейд по Центральному рынку, чтобы руководители муниципалитета лично убедились в обоснованности претензий.22 июня обращение поступило и от юриста Ярослава Михайлова - речь в письме шла о необходимости устранений на территории Центрального рынка требований пожарной безопасности.23 июня на рынок выехала группа «Муниципального контроля» во главе с руководителем управления развития предпринимательства и потребительского рынка Александром Седельниковым. Обоим заявителям по электронной почте были направлены приглашения на эту встречу, однако «обратной связи» активисты не дали.Сегодня, 3 июля, выезд «Муниципального контроля» на Центральный рынок состоялся под руководством главы администрации Кирова Александра Перескокова.Как пояснили в городском отделе по работе с обращениями граждан и организаций, Антону Цепешу и Ярославу Михайлову вновь (заранее, на прошлой неделе) были направлены приглашения по электронной почте. Кроме того, с одним из заявителей удалось связаться по мобильному телефону, с другим - через социальную сеть «В Контакте». Однако оба сообщили, что не смогут принять участие в рейде.Между тем в сегодняшнем выезде на Центральный рынок приняли участие представители УМВД по городу Кирову, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, а также предприниматели, ведущие торговлю на площадках рынка.Группа «Муниципального контроля» проверила, в каком состоянии находится территория рынка - с точки зрения уборки, вывоза мусора, содержания торговых мест, их подготовки к новой рабочей неделе, соблюдения правил пожарной безопасности.- Я бываю на Центральном рынке каждый выходной - в качестве обычного покупателя, - сказал Александр Перескоков, - приобретаю здесь продукты для своей семьи. И мне, как и всем кировчанам, небезразлично, в каких условиях идет торговля, какая продукция здесь реализуется. Так что упрекнуть меня в неведении, невладении ситуацией сложно. И именно поэтому, несмотря на то, что активисты сегодня не смогли приехать на встречу, мы не стали ее откладывать: если действительно есть нарушения, их надо устранять незамедлительно.Как сообщил руководитель Центрального рынка Игорь Палкин, у предприятия заключены договоры с Кировским областным центром дезинфекции о проведении ежемесячной дератизации на территории рынка и дезинсекции. «Все эти мероприятия выполняются неукоснительно», - отметил Игорь Анатольевич.Его слова подтвердил представитель Роспотребнадзора по Кировской области Александр Тимшин:- Кратность проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий соблюдается. По численности грызунов объект имеет характеристику «незаселенный», то есть о нашествии грызунов речи идти не может. В части организации условий торговли, качества продуктов питания плановая проверка на Центральном рынке проводилась в 2015 году, все предписания по ее итогам администрацией рынка выполнены, требования законодательства соблюдаются. На сегодня оснований для проведения внеплановой проверки органами Роспотребнадзора нет.По вопросу реализации насвая на территории Центрального рынка его гендиректор отметил, что именно руководство рынка и забило первым тревогу.- Такие эпизоды, действительно, были. И мы несколько раз вызывали полицию. Граждане, которые продавали насвай, выявлены, с ними сразу были расторгнуты договоры. Сегодня эти люди на территории рынка не ведут никакую деятельность, - подчеркнул Игорь Палкин.Представитель Госпожнадзора рассказал, что в 2015 году на предприятии прошла плановая проверка, тогда было вынесено 46 замечаний, виновные лица привлечены к административной ответственности. В течение 2016 года все замечания администрацией рынка устранены. На сегодня претензий с точки зрения обеспечения пожарной безопасности нет, в том числе по доступности заездов на территорию рынка, по ширине проходов между торговыми рядами и капитальными объектами.- Год назад на территории рынка случилось возгорание мусора, наша машина прошла к месту тушения без каких-либо проблем, максимально оперативно, - подчеркнул представитель Госпожнадзора.Глава администрации города попросил предпринимателей, пришедших на встречу, оценить условия работы на рынке. По их словам, руководство предприятия откликается на просьбы, реагирует на замечания и жалобы, - условия на рынке с каждым годом улучшаются.- В прошлом году сделан ремонт в павильоне, обустраиваются торговые площадки, - отметили предприниматели.Вместе с тем они обратились к главе администрации Кирова с просьбой о более тщательной расчистке подъездов к рынку в зимний период.Александр Перескоков подчеркнул, что Центральный рынок посещают десятки тысяч кировчан и жителей области, на территории предприятия ведут торговлю более тысячи человек.- В наших интересах, чтобы его работа была выстроена в соответствии со всеми требованиями законодательства, с учетом мнений и пожеланий горожан, - сказал Александр Викторович. - Поэтому на любые обращения, жалобы относительно деятельности Центрального рынка мы будем реагировать незамедлительно.