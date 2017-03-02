Заявление о включении в список избирателей можно подать в МФЦ
Сегодня, 15:24 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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Соответствующее соглашение подписано между КОГАУ «МФЦ» и Избирательной комиссией Кировской области.
- Соглашение позволяет кировчанам и жителям области реализовать свое активное избирательное право даже в том случае, если в день голосования они будут находится вне места своего жительства. В настоящее время осуществляются необходимые организационно-технические, учебно-методические мероприятия, которые обеспечат приём заявлений от избирателей в соответствии с высокими стандартами обслуживания, принятыми в МФЦ, - подчеркнул и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Александр Зорин.
В министерстве отметили, что избиратели для участия в выборах Губернатора Кировской области вправе обратиться в соответствующий многофункциональный центр по месту своего нахождения с заявлением, поданным лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта - временного удостоверения личности), не ранее, чем за 45, и не позднее, чем за пять дней, до дня голосования.
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