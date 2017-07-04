В Кирове из-за погоды приостановили ремонтные работы на дорогах.
Сегодня, 08:28 | Просмотров: 65 | Версия для печати
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По информации Дирекции дорожного хозяйства, подрядчики сейчас выполняют всесезонные мероприятия.
На Северном кольце - от ул. Заводской до Октябрьского проспекта - идет устройство выравнивающего слоя.
По улице Гражданской - от ул. Комсомольской до ул. Горького в мкр. Лянгасово - рабочие ведут подготовку съездов к асфальтированию.
На улице Украинской выполняется устройство съездов.
На дороге Киров-Русское продолжается устройство выравнивающего слоя из черного щебня.
Улицу Центральную (п. Ганино) подрядчик готовит к сдаче - дорожное полотно очищается от строительного мусора и наносов.
Напомним, накануне был сдан отремонтированный участок на улице Северо-Садовой.
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