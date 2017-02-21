Проблемы инвалидов в Кирово-Чепецке

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В середине июня прокуратурой города Кирово-Чепецка была проведена горячая линия по вопросам соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. На телефон поступило несколько десятков сообщений, одним из которых стали жалобы на отсутствие в городе специализированного транспорта.Галина Новикова была вынуждена обратиться в прокуратуру по телефону горячей линии. Заболевание, связанное с нарушениями опорно-двигательной системы, приковало ее к инвалидному креслу. До всех социально значимых объектов, в частности больницы, Галина теперь может добраться только с помощью родственников. Единственный автобус, который был оборудован подъемной платформой для инвалидов, сломался, а нового на маршруте так и не появилось.Галина Новикова, как и многие другие инвалиды, проживающие в городе, не могут воспользоваться даже услугами такси. Водители не просто отказывают в помощи при посадке и высадке, а чаще всего вовсе не приезжают на вызов.Случай Галины, к сожалению не единичный. Начав проверку по обращению, прокуратура Кирово-Чепецка выяснила, что без транспортной доступности к важным социальным объектам остались тысячи человек.Отчасти силами прокуратуры проблема будет решена. Совместно с обществом инвалидов будут согласованы основные маршруты, по которым перевозчики пустят специально оборудованные автобусы. Таким образом, нарушение законодательства в сфере защиты прав инвалидов будет устранено. Однако, утверждать, что проблема полностью решена — рано.По результатам проведения горячей линии, прокуратура Кирово-Чепецка взяла под свой контроль еще несколько обращений инвалидов. В частности, вопросы предоставления различных льгот и необходимых лекарственных препаратов для инвалидов.