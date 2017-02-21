Проблемы инвалидов в Кирово-Чепецке
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 120 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Галина Новикова была вынуждена обратиться в прокуратуру по телефону горячей линии. Заболевание, связанное с нарушениями опорно-двигательной системы, приковало ее к инвалидному креслу. До всех социально значимых объектов, в частности больницы, Галина теперь может добраться только с помощью родственников. Единственный автобус, который был оборудован подъемной платформой для инвалидов, сломался, а нового на маршруте так и не появилось.
ГАЛИНА НОВИКОВА:
«Он поработал, ну, наверно, года 3. Потом он сломался, и уже стала проблема выехать куда-то. Ну, вот на кировском можно доехать, до автовокзала, там, до рынка. А вот сам город, там, администрация, какие-то мероприятия в город там уже проблематично».
Галина Новикова, как и многие другие инвалиды, проживающие в городе, не могут воспользоваться даже услугами такси. Водители не просто отказывают в помощи при посадке и высадке, а чаще всего вовсе не приезжают на вызов.
ГАЛИНА НОВИКОВА:
«Мы ездили вот на похороны и чтобы обратно выехать домой, туда уехали на кировском автобусе, потому что как бы договорились, мы доехали, нам поставили на то время, когда нам нужен был, а обратно была проблема. Полчаса, наверно, даже больше звонили по такси, они все отказывали. Инвалид на коляске - мы не повезем».
Случай Галины, к сожалению не единичный. Начав проверку по обращению, прокуратура Кирово-Чепецка выяснила, что без транспортной доступности к важным социальным объектам остались тысячи человек.
СЕРГЕЙ МЕЛЬЧАКОВ, ПОМОЩНИК КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПРОКУРОРА:
«Когда мы начали разбираться в данном вопросе, то мы установили, что на территории города и района у нас проживает около 7 тысяч инвалидов, из них только 3 тысячи - это с заболеваниями, связанными с опорно-двигательной системой. Соответственно переходя к Федеральному законодательству по оказанию именно создания доступной среды было установлено, что нашими перевозчиками не соблюдается данное законодательство именно в части организации перевозок».
Отчасти силами прокуратуры проблема будет решена. Совместно с обществом инвалидов будут согласованы основные маршруты, по которым перевозчики пустят специально оборудованные автобусы. Таким образом, нарушение законодательства в сфере защиты прав инвалидов будет устранено. Однако, утверждать, что проблема полностью решена — рано.
ГАЛИНА НОВИКОВА:
«По идее то, как бы, как вот в больших городах, вот зимой на автобусе же инвалид не поедет, куда ему надо. Потому что, чтобы выехать куда-то на автобусе, надо от своей квартиры доехать до автобуса, а у нас летом то дороги, как бы с ямами, какие-то не везде проезжие. Зимой тем более все завалено. Лучше будет, мне кажется, если будет какой-то транспорт, который подъедет к подъезду и отвезет инвалида туда, куда ему надо».
По результатам проведения горячей линии, прокуратура Кирово-Чепецка взяла под свой контроль еще несколько обращений инвалидов. В частности, вопросы предоставления различных льгот и необходимых лекарственных препаратов для инвалидов.
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