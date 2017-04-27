В Кирове открылся лагерь для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 89 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Первый день смены. Многие ребята друг с другом еще не знакомы. Для разогрева, недолгая игра, где нужно назвать свое имя и повторить имя соседа, а затем для воспитанников лагеря первый мастер-класс.
- Поехали, раз... Держимся, держимся.
Лагерь для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию в доме творчества "Лабиринт" организован в третий раз. В этом году его воспитанниками стали 20 человек.
ВЛАД ДОРОВСКИХ:
«Я хожу уже 3й год подряд. Тут интересно. У нас в прошлом году были мастер-классы. На брейк-данс ходили. В боулинг ходили. По разным местам, т.е. в лагере мы почти не сидим».
Программа лагеря очень насыщенная. Экскурсии и мастер-классы, по задумке организаторов, должны побудить ребяток к здоровому образу жизни, познакомить с различными видами спорта и с творческой деятельности.
КСЕНИЯ НОСКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ЦРТДЮ "ЛАБИРИНТ":
«В течение смены с детьми будет работать педагог-психолог и социальный педагог. Мы очень надеемся, что дети не только хорошо проведут время, но и узнают много нового и интересного».
Детский лагерь для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, будет работать 18-ть дней. Ребята будут отдыхать в нем в первую половину дня.
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