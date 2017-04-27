В Кирове открылся лагерь для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию

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Плотный завтрак, настольный теннис и ирландские танцы. Насыщенная программа ждет воспитанников детского лагеря дома творчества "Лабиринт", который открылся в Кирове. Здесь будут отдыхать дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.Первый день смены. Многие ребята друг с другом еще не знакомы. Для разогрева, недолгая игра, где нужно назвать свое имя и повторить имя соседа, а затем для воспитанников лагеря первый мастер-класс.Лагерь для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию в доме творчества "Лабиринт" организован в третий раз. В этом году его воспитанниками стали 20 человек.Программа лагеря очень насыщенная. Экскурсии и мастер-классы, по задумке организаторов, должны побудить ребяток к здоровому образу жизни, познакомить с различными видами спорта и с творческой деятельности.Детский лагерь для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, будет работать 18-ть дней. Ребята будут отдыхать в нем в первую половину дня.