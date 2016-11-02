На Динамовском проезде, 14 буквально на глазах разрушается исторический дом

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Настоящий камнепад можно сегодня наблюдать на Динамовском проезде, 14. Когда-то это здание входило в комплекс застройки Соборной площади и сейчас стремительно разрушается.В этой квартире семья Алексеевых живет с 50-ых годов прошлого века. Тогда дом так быстро не разрушался, а сейчас даже ремонт делать не успевают. Пол проваливается, образуются огромные дыры, кругом плесень. С потолка даже убрали люстры, потому что с верхних этажей все время сочится вода.На полу и на кровати скапливается побелка и штукатурка. Подобная картина и у соседей. Кто-то, конечно, пытается делать ремонт, но бесполезно. Дом разрушается не только внутри, но и снаружи.При этом расселять жильцов пока не собираются. Дом не признают аварийным. И скорее всего, будут не сносить, а реставрировать, ведь это здание с большой историей. В начале 20 века здесь жил русский советский художник, иллюстратор детских книг Юрий Васнецов. Он родился в семье священника Троицкого Кафедрального собора Алексея Михайловича Васнецова.Местные то и дело оглядываются наверх, но можно и не заметить. Уже не раз кирпичи падали с грохотом прямо под ноги горожан. К тому же, в доме много семей с детьми. И одних ребят уже страшно отпускать на улицу.Дом церковнослужителей кафедрального собора построили еще в 1840-м, а в 69-ом к зданию прибавили еще два этажа, совершенно исказившие его пропорции. Частично был утрачен декор. И сегодня этот коммунальный жилой дом на Динамовском проезде 14 выглядит очень печально. Возле подъездов натянуты красные ленты, жильцы первых этажей закрывают окна от камнепада, и люди стремятся очень быстро выходить из подъезда.