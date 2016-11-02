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На Динамовском проезде, 14 буквально на глазах разрушается исторический дом

Сегодня, 10:44 | Просмотров: 113 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Настоящий камнепад можно сегодня наблюдать на Динамовском проезде, 14. Когда-то это здание входило в комплекс застройки Соборной площади и сейчас стремительно разрушается.

- Возьмешь рукой и все, все отваливается по кусочкам и все, трубы никогда ни разу не меняли.

В этой квартире семья Алексеевых живет с 50-ых годов прошлого века. Тогда дом так быстро не разрушался, а сейчас даже ремонт делать не успевают. Пол проваливается, образуются огромные дыры, кругом плесень. С потолка даже убрали люстры, потому что с верхних этажей все время сочится вода.

- Вот смотрите, пожалуйста, стены, вот, что делается под ковром. Все разрушается, отпадывает.

На полу и на кровати скапливается побелка и штукатурка. Подобная картина и у соседей. Кто-то, конечно, пытается делать ремонт, но бесполезно. Дом разрушается не только внутри, но и снаружи.

На Динамовском проезде, 14 буквально на глазах разрушается исторический домНАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА:
«В каске ходим в туалет, потолок падает, потому что над нами коммуналка. ЖКХ сказала, подавайте в суд, а на кого? Там один туалет на всех, он бежит без конца».

При этом расселять жильцов пока не собираются. Дом не признают аварийным. И скорее всего, будут не сносить, а реставрировать, ведь это здание с большой историей. В начале 20 века здесь жил русский советский художник, иллюстратор детских книг Юрий Васнецов. Он родился в семье священника Троицкого Кафедрального собора Алексея Михайловича Васнецова.

На Динамовском проезде, 14 буквально на глазах разрушается исторический домЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта глыба - тоже часть дома, которая обвалилась. И на карнизе подъезда тоже можно видеть кирпичи, упавшие сверху. Особенно опасно здесь находится в дождь и сильный ветер. И даже сейчас лучше не задерживаться в этом дворе и быстро проходить мимо».

Местные то и дело оглядываются наверх, но можно и не заметить. Уже не раз кирпичи падали с грохотом прямо под ноги горожан. К тому же, в доме много семей с детьми. И одних ребят уже страшно отпускать на улицу.

ЕЛЕНА ТИУНОВА:
«Рядом с людьми, и на машине - такие случаи бывали. В прошлом году из-за чего коммунальщики и приехали, чтобы кирпичи пообваливать, ну весь дом, по всему периметру, уже от старости рушится. Он в каком-то 1800-ом году был построен, точно не скажу, но почти 200 лет дому!».

Дом церковнослужителей кафедрального собора построили еще в 1840-м, а в 69-ом к зданию прибавили еще два этажа, совершенно исказившие его пропорции. Частично был утрачен декор. И сегодня этот коммунальный жилой дом на Динамовском проезде 14 выглядит очень печально. Возле подъездов натянуты красные ленты, жильцы первых этажей закрывают окна от камнепада, и люди стремятся очень быстро выходить из подъезда.


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