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Сегодня на помощь сотрудникам ГИБДД приходят новые технологии борьбы с нарушителями. О том, какую эффективность уже показали системы фото-видео-фиксации, в нашем сюжете.В день образования Госавтоинспекции после праздничного построения большая часть инспекторов ДПС области заступила на службу. В их работе праздников и выходных не бывает. Ежедневно, только в областном центре, автоинспекторы выявляют более тысячи нарушений ПДД, задерживают до десяти нетрезвых водителей, организуют движение в заторных местах, раскрывают преступления.Подразделения ГИБДД укомплектованы современными стационарными и мобильными комплексами фотовидеофиксации нарушений. Как отмечают сотрудники дорожной полиции, они оказывают профилактическое влияние на снижение уровня аварийности в регионе.Именно повышение уровня безопасности на дорогах области, снижение аварийности являются целью и основным результатом внедрения современных программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.Вся информация с комплексов поступает в центр обработки, где она проверяется и обрабатывается сотрудниками, дабы исключить всевозможные ошибки и сбои программного обеспечения и только после просмотра принимается процессуальное решение и выносится решение в отношение нарушителей.Как бы не шагал технический прогресс, но камеры все же не смогут остановить пьяного водителя и зафиксировать те нарушения, которые визуально выявляют сотрудники ГИБДД. А чтобы не приходилось платить штрафы и объясняться с инспектором Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.