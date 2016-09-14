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На помощь сотрудникам ГИБДД приходят новые технологии борьбы с нарушителями

Сегодня, 15:04 | Просмотров: 134 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня на помощь сотрудникам ГИБДД приходят новые технологии борьбы с нарушителями. О том, какую эффективность уже показали системы фото-видео-фиксации, в нашем сюжете.

В день образования Госавтоинспекции после праздничного построения большая часть инспекторов ДПС области заступила на службу. В их работе праздников и выходных не бывает. Ежедневно, только в областном центре, автоинспекторы выявляют более тысячи нарушений ПДД, задерживают до десяти нетрезвых водителей, организуют движение в заторных местах, раскрывают преступления.

Подразделения ГИБДД укомплектованы современными стационарными и мобильными комплексами фотовидеофиксации нарушений. Как отмечают сотрудники дорожной полиции, они оказывают профилактическое влияние на снижение уровня аварийности в регионе.

Именно повышение уровня безопасности на дорогах области, снижение аварийности являются целью и основным результатом внедрения современных программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На помощь сотрудникам ГИБДД приходят новые технологии борьбы с нарушителямиСЕРГЕЙ СЕЛЬСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ЦАФАП ГИБДД:
«Мы находимся в центре автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Здесь обрабатываются те материалы, которые приходят к нам от комплексов, установленные на территории региона. Вот такие письма получают собственники транспортных средств, нарушившие правила дорожного движения».

Вся информация с комплексов поступает в центр обработки, где она проверяется и обрабатывается сотрудниками, дабы исключить всевозможные ошибки и сбои программного обеспечения и только после просмотра принимается процессуальное решение и выносится решение в отношение нарушителей.

СЕРГЕЙ СЕЛЬСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ЦАФАП ГИБДД:
«Сотрудниками центра после обработки выносится порядка 70% от всего количества нарушений зафиксированных на территории Кировской области. Это огромное количество. Связано с тем, что в настоящее время данная сфера динамично развивается, на территории области в этом году установили порядка 56 комплексов на самых аварийных участках улично-дорожной сети».

Как бы не шагал технический прогресс, но камеры все же не смогут остановить пьяного водителя и зафиксировать те нарушения, которые визуально выявляют сотрудники ГИБДД. А чтобы не приходилось платить штрафы и объясняться с инспектором Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.


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