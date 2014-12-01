Истекает время уплаты налога на доходы физических лиц

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С 18 июля 2017 года за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по оплате налога будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Фото nowtambov.ru



17 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц для граждан, у которых он исчислен к уплате на основании декларации формы 3-НДФЛ за 2016 год.Как сообщает УФНС России по Кировской области, за период декларационной кампании, по состоянию на 1 июня 2017 года, в налоговые органы региона было представлено более 80 тысяч таких налоговых деклараций с общей суммой налога к доплате в бюджет 166,2 млн рублей.В их числе более 20 тысяч составляют декларации налогоплательщиков - физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию в соответствии со статьей 228 НК РФ.Оплатить налог должны те граждане, которые продали в прошлом году имущество, находящееся в собственности менее трех лет, получили выигрыши в лотереях или прочих основанных на риске играх, а также лица, у которых налог не был удержан работодателями из заработной платы.Кроме того, НДФЛ до 17 июля 2017 года обязаны уплатить также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.Сформировать платежные документы можно самостоятельно на сайте ФНС России с помощью интерактивных сервисов «Заполнить платежное поручение», «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».Кроме того, сервисы позволяют распечатывать платежные документы для оплаты в любой кредитной организации, а также предоставляют возможность осуществить безналичную оплату через банки-партнеры ФНС России.Также получить платежный документ на уплату налога на доходы физических лиц можно в налоговой инспекции по месту жительства физического лица.