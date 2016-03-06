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"Шабалинский болид" - младший брат "тунгусского метеорита"

Сегодня, 17:39 | Просмотров: 122 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В этом году отмечается 110 лет с падения тунгусского метеорита. Любопытный факт: на территорию Кировской области несколько лет назад упал его "младший брат" - "шабалинский болид". Обстоятельства этой истории расследовали члены кировской группы объединения "Космопоиск".

17 сентября 2010 года жители Шабалинского района стали свидетелями очень редкого и красивого природного явления - падения космического тела, которое ученые назвали болидом.

Он вошел в атмосферу земли по касательной и первыми его увидели жители Йошкар-Олы, затем он пролетел почти через всю территорию Кировской области и взорвался в небе над Шабалинским районом. Юрий Калиногорский, руководитель кировской группы "Космопоиска" увлекся этой историей.

"Шабалинский болид" - младший брат "тунгусского метеорита"ЮРИЙ КАЛИНОГОРСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ "КИРОВ-КОСМОПОИСК":
«Были и съемки случайные, и свидетели в разных регионах. Но самые яркие свидетельства оказались именно в Шабалино».

Вот любительское видео с вечеринки в Йошкар-Оле. В определённый момент мы видим в небе яркую вспышку. Это и есть "шабалинский болид", как считают исследователи. Нечто очень похожее произошло со знаменитым Челябинским метеоритом, хотя его тоже правильней называть болидом. Но это небесное тело было больше по размеру и при взрыве над землей вызвало, куда большие разрушения. Благодаря записям с видеорегистраторов и камер наблюдения у нас есть множество видеосвидетельств падения болида. Некоторые ученые считают, что болид представлял собой ядро кометы. 110 лет назад над непроходимыми лесами Сибири также взорвалось, скорее ядро кометы.

ЮРИЙ КАЛИНОГОРСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ "КИРОВ-КОСМОПОИСК":
«Шабалинский болид можно назвать младшим братом тунгусского метеорита", он так же взорвался, не долетая до земли, но скорее всего на землю упали какие-то обломки».
 
Показания очевидцев не оставляют сомнений: падение шабалинского болида - не плод воспаленной фантазии, а исторический факт. Юрий лично разговаривал с десятками очевидцев.

ЮРИЙ КАЛИНОГОРСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ "КИРОВ-КОСМОПОИСК":
«Разрушений он не вызвал, но кое-где выбило окна. Стало светло как днем. Как будто удар или выстрел из пушки».
 
 
Ничего удивительно в падении небесных тел на землю нет. Ежегодно из космоса падают тысячи мелких астероидов, метеоров, и полюбоваться на их падение можно как из специально оборудованных обсерваторий, так и просто в безоблачную погоду. Например, в апреле этого года жители Европы увидели метеоритный дождь от хвоста кометы Лириды, из созвездия Лиры. Однако падение крупных космических тел - это всегда опасность.

Мощность взрыва тунгусского метеорита была колоссальной. То же самое можно сказать и про челябинский болид. Если бы эти небесные тела достигли земли и взорвались над крупным городом, последствия были бы сравнимы со взрывом ядерной бомбы.


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