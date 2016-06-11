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Новости / Общество

В Кировской области принята половина пляжей

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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16 мест массового отдыха на воде, запланированные к открытию прошли техническое освидетельствование у сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам.

Это 8 муниципальных пляжей, 6 - в детских оздоровительных лагерях и 2 - частных.

Так, муниципальные пляжи приняты в Омутнинске, Уржуме, Даровском, а также в 5 населённых пунктах Даровского и Котельничского районов.

Всего в 2017 году органами местного самоуправления и собственниками объектов планируется к открытию 30 пляжей (10 - в детских оздоровительных лагерях, 13 - муниципальных, 7 - частных).

Основная проблема позднего открытия пляжей - высокий уровень воды и прохладная погода.

Отметим, что все пляжи должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым МЧС России. В первую очередь, речь идёт о ровном и очищенном дне, визуальном ограничении зоны заплыва, наличии спасательного поста.


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