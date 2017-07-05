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Новости / Общество

Владимир Климов побывал в пожарной части города Орлова

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов с рабочей поездкой посетил Орлов. В частности, он побывал в местной пожарной части.

В конце мая ее подразделения принимали участие в тушении большого пожара, уничтожившего четыре жилых дома. Как выяснилось, последствия трагедии могли быть меньшими, если бы у пожарных был оперативный доступ к воде. Имеющиеся источники не обеспечивают нужды пожарных, и проблема требует скорейшего решения. Также Владимир Климов осмотрел Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение. В нем учатся подростки, совершившие правонарушения, не подпадающие под уголовные статьи. Дети из разных регионов проходят здесь реабилитацию и курс социальной адаптации, получают азы профессий. Кроме того, в Орлове Владимир Климов посетил местный оздоровительный детский лагерь. Главная цель рабочих поездок по районам - увидеть, как на местах идет выполнение майских указов президента.

Владимир Климов побывал в пожарной части города ОрловаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Орловский район, как и большинство в области, зависит от тех средств, которые он получает из областного бюджета. Эти средства используются все по назначению, это мы видим, проверяем, но их недостаточно. Поэтому, предстоит сделать довольно много за вот эти неполные шесть месяцев».


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