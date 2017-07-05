Владимир Климов побывал в пожарной части города Орлова

Поделиться новостью:

Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов с рабочей поездкой посетил Орлов. В частности, он побывал в местной пожарной части.В конце мая ее подразделения принимали участие в тушении большого пожара, уничтожившего четыре жилых дома. Как выяснилось, последствия трагедии могли быть меньшими, если бы у пожарных был оперативный доступ к воде. Имеющиеся источники не обеспечивают нужды пожарных, и проблема требует скорейшего решения. Также Владимир Климов осмотрел Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение. В нем учатся подростки, совершившие правонарушения, не подпадающие под уголовные статьи. Дети из разных регионов проходят здесь реабилитацию и курс социальной адаптации, получают азы профессий. Кроме того, в Орлове Владимир Климов посетил местный оздоровительный детский лагерь. Главная цель рабочих поездок по районам - увидеть, как на местах идет выполнение майских указов президента.