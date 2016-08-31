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В Кирове объявили общенародную войну борщевику Сосновского. Это опасное растение уже завоевывает окраины города, и справиться с ним можно только всем миром. Что и делают сейчас жители поселка Садаковского.Этот сорняк любит влагу и в сезон дождей может вырасти выше двух метров. При этом для людей борщевик одинаково опасен как в период роста, так и во время цветения. Его листья и стебли жалят и оставляют на теле химические ожоги.В этом году всего сто тысяч рублей на борьбу с борщевиком Сосновского выделили на Октябрьский район Кирова. Эта сумма ничтожна мала, по сравнению с объемом работ. Поэтому активные горожане помогают в "выселении" агрессивного сорняка.Помощь инициативных жителей особенно нужна в таких недоступных для техники мест. Трактор сюда не загнать. До борщевика можно добраться только с ручной косой. Местным жителям помогают и работники местных предприятий. Борьба с борщевиком Сосновского всем миром продолжится в городе и дальше. Противостоять опасному растению придется все лето.