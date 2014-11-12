Кировские ученые работают над созданием теста, помогающего выявить потенциального коррупционера
Сегодня, 10:23 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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«И оказалось, что в ходе исследования, многие коррупционные личности имеют парадоксальный набор свойств. Они умны. У них высокий уровень саморегуляции, но в то же время они имеют крайне низкие показатели по рефлексии».
Этот и множество других фактов, выявленных в ходе последних исследований, сегодня обсуждает вся научная команда кафедры прикладной психологии ВятГУ. Для специалистов это большой прорыв в исследованиях. От идеи до практического применения теста прошло много лет. И неудивительно. Вятским ученым пришлось работать над ним с нуля.
ГАЛИНА КОРЧАГИНА, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ВЯТГУ:
«В 2012 году мы обратились к актуальнейшим темам психологической практики, связанной с коррупцией, но в то время не было там каких-то понятийных основ. Не было, например, материала, для того, чтобы можно было на самом деле предложить методы диагностики. И мы пошли просто от разработки концепции, то есть с самого начала».
Годами ученые изучали работы по смежным темам: отклонении в профессиональном поведении, различные аспекты личности и характера. После того, как тест был составлен, пришло время его практического исследования. Для того, чтобы определить модель личности, способной на коррупционные действия на 100%, психологи попросили помощи у областного управления ФСИН, и провели тестирование осужденных.
ЕВГЕНИЯ БОГОДУХОВА, МАГИСТР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«В рамках проведенного эмпирического исследования, было подтверждено, что лица действительно склонны к совершению преступления и я, в рамках написания магистерской диссертации подчеркивала, что лица склонны к совершениям повторным. То есть методика, да, подтверждает, что они, собственно говоря, скажем так, заслуженно находятся в местах лишения свободы».
Кроме того, работа Евгении позволила выделить и три основных типа личности склонных к коррупционным действиям людей: организатор, исполнитель и пособник. Теперь психологи изучают каждый из них более подробно.
На данный момент, тест разработанный командой ВятГУ, еще не оформлен окончательно. Впереди еще много работы и других испытаний.
СЕРГЕЙ ДРОВОСЕКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПСИХОДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Наш проект будет иметь развитие, как в практическом, так и в научном плане. Планируются дальнейшие аспирантские и магистерские дипломные работы, в этом русле. У нас сейчас заключен договор с ФСИН, договор о научном сотрудничестве. На следующий год учебный мы планируем более подробней проанализировать бывших сотрудников, заключенных которые имеют статью, там коррупция и превышение должностных полномочий».
Повторной проверкой ученые утвердят модели подверженных коррупции личностей, после чего испытание теста перейдет на простых респондентов, ранее не подозреваемых в коррупции.
Если и в этом случае результаты тестирования будут успешными, авторы запатентуют свое изобретение.
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