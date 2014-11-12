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Кировские ученые работают над созданием теста, помогающего выявить потенциального коррупционера

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировские ученые работают над созданием необычной программы. Психологический тест сможет выявить потенциального коррупционера. Недавно программа прошла первую практическую проверку на осужденных, отбывающих наказание по соответствующим статьям. Возможно, ли выявить человека, склонного к коррупции еще до приема на работу?
 
 
Кировские ученые работают над созданием теста, помогающего выявить потенциального коррупционераСЕРГЕЙ ДРОВОСЕКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПСИХОДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВЯТГУ:
«И оказалось, что в ходе исследования, многие коррупционные личности имеют парадоксальный набор свойств. Они умны. У них высокий уровень саморегуляции, но в то же время они имеют крайне низкие показатели по рефлексии».

Этот и множество других фактов, выявленных в ходе последних исследований, сегодня обсуждает вся научная команда кафедры прикладной психологии ВятГУ. Для специалистов это большой прорыв в исследованиях. От идеи до практического применения теста прошло много лет. И неудивительно. Вятским ученым пришлось работать над ним с нуля.

Кировские ученые работают над созданием теста, помогающего выявить потенциального коррупционераГАЛИНА КОРЧАГИНА, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ВЯТГУ:
«В 2012 году мы обратились к актуальнейшим темам психологической практики, связанной с коррупцией, но в то время не было там каких-то понятийных основ. Не было, например, материала, для того, чтобы можно было на самом деле предложить методы диагностики. И мы пошли просто от разработки концепции, то есть с самого начала».

Годами ученые изучали работы по смежным темам: отклонении в профессиональном поведении, различные аспекты личности и характера. После того, как тест был составлен, пришло время его практического исследования. Для того, чтобы определить модель личности, способной на коррупционные действия на 100%, психологи попросили помощи у областного управления ФСИН, и провели тестирование осужденных.

Кировские ученые работают над созданием теста, помогающего выявить потенциального коррупционераЕВГЕНИЯ БОГОДУХОВА, МАГИСТР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«В рамках проведенного эмпирического исследования, было подтверждено, что лица действительно склонны к совершению преступления и я, в рамках написания магистерской диссертации подчеркивала, что лица склонны к совершениям повторным. То есть методика, да, подтверждает, что они, собственно говоря, скажем так, заслуженно находятся в местах лишения свободы».

Кроме того, работа Евгении позволила выделить и три основных типа личности склонных к коррупционным действиям людей: организатор, исполнитель и пособник. Теперь психологи изучают каждый из них более подробно.

На данный момент, тест разработанный командой ВятГУ, еще не оформлен окончательно. Впереди еще много работы и других испытаний.

СЕРГЕЙ ДРОВОСЕКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПСИХОДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Наш проект будет иметь развитие, как в практическом, так и в научном плане. Планируются дальнейшие аспирантские и магистерские дипломные работы, в этом русле. У нас сейчас заключен договор с ФСИН, договор о научном сотрудничестве. На следующий год учебный мы планируем более подробней проанализировать бывших сотрудников, заключенных которые имеют статью, там коррупция и превышение должностных полномочий».

Повторной проверкой ученые утвердят модели подверженных коррупции личностей, после чего испытание теста перейдет на простых респондентов, ранее не подозреваемых в коррупции.

Если и в этом случае результаты тестирования будут успешными, авторы запатентуют свое изобретение.


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