Кировские ученые работают над созданием теста, помогающего выявить потенциального коррупционера

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Кировские ученые работают над созданием необычной программы. Психологический тест сможет выявить потенциального коррупционера. Недавно программа прошла первую практическую проверку на осужденных, отбывающих наказание по соответствующим статьям. Возможно, ли выявить человека, склонного к коррупции еще до приема на работу?Этот и множество других фактов, выявленных в ходе последних исследований, сегодня обсуждает вся научная команда кафедры прикладной психологии ВятГУ. Для специалистов это большой прорыв в исследованиях. От идеи до практического применения теста прошло много лет. И неудивительно. Вятским ученым пришлось работать над ним с нуля.Годами ученые изучали работы по смежным темам: отклонении в профессиональном поведении, различные аспекты личности и характера. После того, как тест был составлен, пришло время его практического исследования. Для того, чтобы определить модель личности, способной на коррупционные действия на 100%, психологи попросили помощи у областного управления ФСИН, и провели тестирование осужденных.Кроме того, работа Евгении позволила выделить и три основных типа личности склонных к коррупционным действиям людей: организатор, исполнитель и пособник. Теперь психологи изучают каждый из них более подробно.На данный момент, тест разработанный командой ВятГУ, еще не оформлен окончательно. Впереди еще много работы и других испытаний.Повторной проверкой ученые утвердят модели подверженных коррупции личностей, после чего испытание теста перейдет на простых респондентов, ранее не подозреваемых в коррупции.Если и в этом случае результаты тестирования будут успешными, авторы запатентуют свое изобретение.