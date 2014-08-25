Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШ
Сегодня, 10:29 | Просмотров: 127 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Студенты из республики Коми первыми в России создали авторскую программу для летнего отдыха детей под названием "Курс наверх". Она направлена, в первую очередь, на популяризацию "Российского движения школьников". Апробация программы проходит в Кировской области.
АНАСТАСИЯ ШЕВЧЕНКО, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«У меня настроение отличное. Мне нравится почти всё. Мы тут занимаемся танцами. Есть направления. Медийное, военно-патриотическое, гражданское».
Еще в лагере есть направления личностного роста и даже клининга. Скучать ребятам не дают: за квестом идет игра, за игрой танцы и так далее весь день.
АРИНА ПАВЛОВА, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Мне здесь очень нравится, мы уже снимали фильм пор РДШ. Здесь все идет по тематике РДШ. Это уже третья смена. И мне очень нравится».
За 21 день смены пройдут конкурсы, спортивные мероприятия, творческие мастерские. Из-за дождливой погоды ребята, в основном, занимаются в помещении спального корпуса.
ВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА "АССОЦИАЦИЯ":
«Мы постоянно сотрудничаем с РДШ, и здесь мы закрываем своим педсоставом целый лагерь, дети получают образование самообразование».
Каждый отряд должен быть снять небольшой видеоролик на тему "Я люблю тебя Россия". Снимали на телефоны, монтировали видео сами и при помощи вожатых. Получилось интересно.
- Я люблю Россию за широкие поля, березы и автопром!
Детям была дана полная свобода действий при съемках, поэтому в готовых роликах получилось немало курьезных моментов. Например, в этом видео всё построено, как и положено по законам драматургии, на конфликте. Главный герой любит фастфуд. В кульминационный момент у него отбирают сверток с любимым бутербродом и предлагают патриотичную, но несъедобную альтернативу.
- Ты что ешь невкусную еду? Мы в России такое не едим. Пойдем, я покажу тебе, что мы делаем в России!
Спорт - отличная замена фастфуду, но все же непонятно, почему именно булочка с котлетой стала символом нелюбви к родине.
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕДОВА, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«В США это самая вкусная еда, её больше всего едят!».
На вопрос, какую еду дети считают подлинно патриотичной, ответ получился неожиданным.
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕДОВА, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Берёзовый сок, борщ, шашлыки».
В следующем видео Арсений Пронин играет роль иностранца, который ничего не знает о России.
АРСЕНИЙ ПРОНИН, ОТДЫХАЮЩИЙ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Если у вас в классе есть иностранец или итальянец, надо ему рассказать о России, чтобы ему было комфортно».
По сценарию, мальчик, очарованный рассказом своих новых друзей о России, готов принять такое же решение, какое сделали актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.
АРСЕНИЙ ПРОНИН, ОТДЫХАЮЩИЙ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«В конце иностранец хочет остаться в России и принять гражданство. На россиянина».
Просмотр роликов в кинозале вызывал массу положительных эмоций. Впрочем, как и сами съемки. Дети впервые попробовали себя в роли сценаристов, монтажеров, операторов, режиссеров.
ИРИНА КРАВЧЕНКО, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Мы просто сидели и как-то мальчик начал играть, а мы все петь. Это так здорово был, такие эмоции. Видно, как дети тянутся к России».
- Отчего так в России берёзы шумят.
Добавим, что видеоролики школьников о любви к родному краю станут основой для фильма "Я люблю тебя Россия", презентация которого состоится в заключительный день смены.
- Молодцы! Молодцы!
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