ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 июля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.5787
EURO: 67.6754
Погода в городе Кирове:
вечером:  +13...+15°C
ночью:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШ

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 127 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Больше 170 детей сейчас отдыхают в Кировской области по программе профильной смены "Российского движения школьников". В первую неделю активного отдыха каждый отряд снял свой мини-ролик на тему "Я люблю тебя, Россия".

Студенты из республики Коми первыми в России создали авторскую программу для летнего отдыха детей под названием "Курс наверх". Она направлена, в первую очередь, на популяризацию "Российского движения школьников". Апробация программы проходит в Кировской области.

Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШАНАСТАСИЯ ШЕВЧЕНКО, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«У меня настроение отличное. Мне нравится почти всё. Мы тут занимаемся танцами. Есть направления. Медийное, военно-патриотическое, гражданское».

Еще в лагере есть направления личностного роста и даже клининга. Скучать ребятам не дают: за квестом идет игра, за игрой танцы и так далее весь день.

Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШАРИНА ПАВЛОВА, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Мне здесь очень нравится, мы уже снимали фильм пор РДШ. Здесь все идет по тематике РДШ. Это уже третья смена. И мне очень нравится».

За 21 день смены пройдут конкурсы, спортивные мероприятия, творческие мастерские. Из-за дождливой погоды ребята, в основном, занимаются в помещении спального корпуса.

Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА "АССОЦИАЦИЯ":
«Мы постоянно сотрудничаем с РДШ, и здесь мы закрываем своим педсоставом целый лагерь, дети получают образование самообразование».

Каждый отряд должен быть снять небольшой видеоролик на тему "Я люблю тебя Россия". Снимали на телефоны, монтировали видео сами и при помощи вожатых. Получилось интересно.

- Я люблю Россию за широкие поля, березы и автопром!

Детям была дана полная свобода действий при съемках, поэтому в готовых роликах получилось немало курьезных моментов. Например, в этом видео всё построено, как и положено по законам драматургии, на конфликте. Главный герой любит фастфуд. В кульминационный момент у него отбирают сверток с любимым бутербродом и предлагают патриотичную, но несъедобную альтернативу.

- Ты что ешь невкусную еду? Мы в России такое не едим. Пойдем, я покажу тебе, что мы делаем в России!

Спорт - отличная замена фастфуду, но все же непонятно, почему именно булочка с котлетой стала символом нелюбви к родине.

Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕДОВА, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«В США это самая вкусная еда, её больше всего едят!».

На вопрос, какую еду дети считают подлинно патриотичной, ответ получился неожиданным.

ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕДОВА, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Берёзовый сок, борщ, шашлыки».

В следующем видео Арсений Пронин играет роль иностранца, который ничего не знает о России.

АРСЕНИЙ ПРОНИН, ОТДЫХАЮЩИЙ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Если у вас в классе есть иностранец или итальянец, надо ему рассказать о России, чтобы ему было комфортно».
 
По сценарию, мальчик, очарованный рассказом своих новых друзей о России, готов принять такое же решение, какое сделали актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.

АРСЕНИЙ ПРОНИН, ОТДЫХАЮЩИЙ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«В конце иностранец хочет остаться в России и принять гражданство. На россиянина».
 
Просмотр роликов в кинозале вызывал массу положительных эмоций. Впрочем, как и сами съемки. Дети впервые попробовали себя в роли сценаристов, монтажеров, операторов, режиссеров.

Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШИРИНА КРАВЧЕНКО, ОТДЫХАЮЩАЯ СМЕНЫ РДШ "КУРС НАВЕРХ":
«Мы просто сидели и как-то мальчик начал играть, а мы все петь. Это так здорово был, такие эмоции. Видно, как дети тянутся к России».

- Отчего так в России берёзы шумят.

Добавим, что видеоролики школьников о любви к родному краю станут основой для фильма "Я люблю тебя Россия", презентация которого состоится в заключительный день смены.

- Молодцы! Молодцы!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Односельчанин избил и ограбил жителя Богородского

16:48 05.07.2017


Односельчанин избил и ограбил жителя Богородского

В Нолинском районе ссора в кафе завершилась грабежом

15:35 05.07.2017


В Нолинском районе ссора в кафе завершилась грабежом

Жительница Кировской области стала жертвой "жениха"-афериста

15:30 05.07.2017


Жительница Кировской области стала жертвой "жениха"-афериста

В Кирове раскрыли серию краж велосипедов

13:43 05.07.2017


В Кирове раскрыли серию краж велосипедов

В Кировской области стартовал Месяц женского здоровья

10:29 05.07.2017


В Кировской области стартовал Месяц женского здоровья

В Кирове дорожники «ловят сухие часы»

10:20 05.07.2017


В Кирове дорожники «ловят сухие часы»

В Кировской области принята половина пляжей

10:14 05.07.2017


В Кировской области принята половина пляжей

Все новости

Вести. Кировская область

В Кировском театре кукол поставят спектакль по прозе Марины Цветаевой

17:45 05.07.2017


В Кировском театре кукол поставят спектакль по прозе Марины Цветаевой

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районе

17:43 05.07.2017


Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районе

Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Оричевском районе

17:39 05.07.2017


Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Оричевском районе

Совещание в Пенсионном фонде

17:36 05.07.2017


Совещание в Пенсионном фонде

Открытие лагеря "Гвардеец" в Нижегородской области

11:59 05.07.2017


Открытие лагеря "Гвардеец" в Нижегородской области

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Закрытие смены в оздоровительном лагере "Живая вода"

25.08.2014


Закрытие смены в оздоровительном лагере "Живая вода"

Кировчане вошли в тройку лидеров лагеря «Гвардеец-2»

18.06.2015


Кировчане вошли в тройку лидеров лагеря «Гвардеец-2»

Многопрофильная смена в лагере «Орленок»

19.08.2016


Многопрофильная смена в лагере «Орленок»

Смена международного лагеря "Ice cup" в детском оздоровительном лагере "Березка"

12.01.2015


Смена международного лагеря "Ice cup" в детском оздоровительном лагере "Березка"

Итоги трудовой смены лагеря "Экологический десант"

30.07.2015


Итоги трудовой смены лагеря "Экологический десант"

Официальный курс евро превысил 70 рублей.

12.12.2014


Официальный курс евро превысил 70 рублей.

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

03.07.2017


В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

29.06.2017


В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх