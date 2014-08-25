Конкурс видеороликов "Я люблю тебя Россия": РДШ

Поделиться новостью:

Больше 170 детей сейчас отдыхают в Кировской области по программе профильной смены "Российского движения школьников". В первую неделю активного отдыха каждый отряд снял свой мини-ролик на тему "Я люблю тебя, Россия".Студенты из республики Коми первыми в России создали авторскую программу для летнего отдыха детей под названием "Курс наверх". Она направлена, в первую очередь, на популяризацию "Российского движения школьников". Апробация программы проходит в Кировской области.Еще в лагере есть направления личностного роста и даже клининга. Скучать ребятам не дают: за квестом идет игра, за игрой танцы и так далее весь день.За 21 день смены пройдут конкурсы, спортивные мероприятия, творческие мастерские. Из-за дождливой погоды ребята, в основном, занимаются в помещении спального корпуса.Каждый отряд должен быть снять небольшой видеоролик на тему "Я люблю тебя Россия". Снимали на телефоны, монтировали видео сами и при помощи вожатых. Получилось интересно.Детям была дана полная свобода действий при съемках, поэтому в готовых роликах получилось немало курьезных моментов. Например, в этом видео всё построено, как и положено по законам драматургии, на конфликте. Главный герой любит фастфуд. В кульминационный момент у него отбирают сверток с любимым бутербродом и предлагают патриотичную, но несъедобную альтернативу.Спорт - отличная замена фастфуду, но все же непонятно, почему именно булочка с котлетой стала символом нелюбви к родине.На вопрос, какую еду дети считают подлинно патриотичной, ответ получился неожиданным.В следующем видео Арсений Пронин играет роль иностранца, который ничего не знает о России.По сценарию, мальчик, очарованный рассказом своих новых друзей о России, готов принять такое же решение, какое сделали актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.Просмотр роликов в кинозале вызывал массу положительных эмоций. Впрочем, как и сами съемки. Дети впервые попробовали себя в роли сценаристов, монтажеров, операторов, режиссеров.Добавим, что видеоролики школьников о любви к родному краю станут основой для фильма "Я люблю тебя Россия", презентация которого состоится в заключительный день смены.