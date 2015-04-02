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В селе Русском появится Центр реабилитации для птиц

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 107 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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В селе Русском появится Центр реабилитации для птиц. Здесь будут не только спасать, но и разводить редкие виды пернатых. Проект получил поддержку на молодежном форуме "iволга".

Вороны, голуби, стрижи, совята и даже краснокнижный сапсан. В руки волонтеров постоянно попадают раненые птицы. Девушкам с детства нравится выхаживать пернатых, но делать это в домашних условиях тяжело. Птицам необходимо пространство, к тому же, с подопечными нужно все время заниматься на свежем воздухе. Вот и пришла идея создать центр реабилитации за городом.

В селе Русском появится Центр реабилитации для птицГУЛЯ ЗАРИПОВА:
«Мы занимаемся дикими птицами, попавшими в беду. То есть сломавшими крыло, лапу, заболевшими или выпавшими из гнезда птенцами, такими как этот вороненок. Мы лечим птиц, подготавливаем их обратно к выпуску в природу, если это возможно. Если это невозможно, мы ищем им дом».

Например, у Альтаира проблемы со зрением, и летать он уже не сможет. Сейчас девушки ищут ему хозяев. Вороненок еще маленьким выпал из гнезда в центре города, и неравнодушные люди просто не могли пройти мимо раненого птенчика. Теперь кировчане смогут привозить найденных птенцов в центр реабилитации. Его строительство вот-вот начнется благодаря гранту в 200 тысяч рублей от молодежного форума "iВолга".

В селе Русском появится Центр реабилитации для птицЕЛЕНА РЫЖОВА:
«Мы сейчас в экстренном порядке делаем чертежи вольеров непосредственно, которые будут строиться для птиц, уличные помещения и разметка хлевов, которая имеется уже, и расчет по утеплителям, чтобы птица зимой у нас могла находиться».

Будут здесь жить и другие пернатые. Сейчас авторы проекты завели перепелок и кур. Также на большой территории сада обустроят экологическую тропу с редкими видами кустарников и деревьев.

ЕЛЕНА РЫЖОВА:
«Одна из больших частей проекта - это создание питомника социального. То есть люди могут приходить и брать дерево бесплатно или за ту денежку, которую они хотят. То есть, чтобы у людей была свобода в приобретении зеленого друга».

vk.com/savebirds43

Сейчас для возведения вольеров требуется помощь волонтеров. Кто готов откликнуться, можно написать авторам проекта в группу "Помощь птицам, г. Киров". Сюда же можно обращаться, если вы найдете раненого птенца. Девушки подскажут, как грамотно поступить с дикой птицей, либо сами помогут выходить найденыша.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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