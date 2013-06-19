Погода нарушает все планы садоводов
Сегодня, 10:43 | Просмотров: 333 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Резиновые сапоги, дождевик, в другой одежде местные садоводы на огород не выходят. Из-за регулярных дождей на участке постоянно лужи. От высокой влажности страдают и растения, и почва.
ТАТЬЯНА ДОЛГИХ, САДОВОД:
«Земля зеленая, мох-лишайник, убираем, конечно, обрабатываем, солнца мало, растет все еле-еле».
Культурные растения переживают настоящий стресс. Так, на этом участке "заболели" смородина и яблони. Яблок в этом году не будет, считают садовод. Такой погоды не выдерживают и цветы.
Ирисы, вот эти ирисы, в прошлом году они были на уровне куста смородины. А нынче что? Они не успевают набрать свой размер, уже все, пытаются зацвести.
Сейчас многие садоводы буквально борются за урожай. Кто-то пытается отводить воду, кто-то ищет другие способы, справится с высокой влажностью почвы.
ТАТЬЯНА ДОЛГИХ, САДОВОД:
«Ищем разные способы. Информацию, то в интернете ищешь, то с умными людьми общаешься. Все садоводы помогают друг другу. Садоводство и огородничество, я считаю - это особый вид творчества».
Из плюсов такой погоды: неплохо чувствует себя капуста, появились первые помидоры, еще совсем маленькие и зеленые. Так что есть надежда, что вятские садоводы совсем без урожая не останутся. Однако плодов будет в разы меньше, чем в прошлое лето.
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