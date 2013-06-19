Погода нарушает все планы садоводов

Поделиться новостью:

Несколько месяцев назад синоптики обнадежили садоводов прогнозами на хороший урожай. После июньских холодов и потопов оптимизм садоводов поубавился. О видах на урожай - наш репортаж из одного из кировских садоводств.Резиновые сапоги, дождевик, в другой одежде местные садоводы на огород не выходят. Из-за регулярных дождей на участке постоянно лужи. От высокой влажности страдают и растения, и почва.Культурные растения переживают настоящий стресс. Так, на этом участке "заболели" смородина и яблони. Яблок в этом году не будет, считают садовод. Такой погоды не выдерживают и цветы.Ирисы, вот эти ирисы, в прошлом году они были на уровне куста смородины. А нынче что? Они не успевают набрать свой размер, уже все, пытаются зацвести.Сейчас многие садоводы буквально борются за урожай. Кто-то пытается отводить воду, кто-то ищет другие способы, справится с высокой влажностью почвы.Из плюсов такой погоды: неплохо чувствует себя капуста, появились первые помидоры, еще совсем маленькие и зеленые. Так что есть надежда, что вятские садоводы совсем без урожая не останутся. Однако плодов будет в разы меньше, чем в прошлое лето.