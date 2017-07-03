Власти города проверили жалобы общественных активистов на ситуацию на центральном рынке
Сегодня, 11:58 | Просмотров: 148 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Претензии предъявили, а на встречу не пришли. Кировских активистов пригласили в рейд еще на прошлой неделе, чтобы показать и рассказать, какова реальная ситуация на центральном рынке. По их словам, здесь масса проблем. В итоге, общественники не смогли принять участие в проверке. Но на все их замечания - ответы нашлись.
ИГОРЬ ПАЛКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" Г. КИРОВА:
«Есть вопрос о рассаднике антисанитарии и грызунов. У нас заключен договор с Кировским областным центром дезинфекции. И раз в месяц проходит дератизация, и раз в три месяца проходит дезинсекция. Регулярно мы проводим дополнительно осмотры».
Информацию подтвердил представитель Роспотребнадзора. О нашествии грызунов речи не идет, и оснований для внеплановой проверки пока нет.
ИГОРЬ ПАЛКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" Г. КИРОВА:
«Вопрос парковки. На территории рынка организована стоянка для автотранспортных средств, которая позволяет вместить не менее ста автомобилей, 100-120 автомобилей мы можем поставить на территории рынка. То есть все желающие, кто хочет что-то приобрести на рынке, может свободно заехать сюда, там плата порядка 35 рублей».
По поводу пожарной безопасности - замечания действительно были. 46 нарушений выявили в 2015 году, и в течение прошлого года их устранили. Доступность заездов и ширина проходов между торговыми рядами соответствует нормам. Когда на рынке загорелся мусор, пожарная машина без каких-либо проблем проехала к месту ЧП.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нет никаких опасностей правопожарных, соблюдений законности и правопорядка, роспотребнадзор в принципе говорит, что есть требование, которые наше муниципальное предприятие выполнило. То есть эта площадка рабочая, она работает, и работает в надлежащем режиме».
Предприниматели условиями работы довольны. Единственная просьба к администрации - более тщательно расчищать подъезды к рынку зимой.
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