Власти города проверили жалобы общественных активистов на ситуацию на центральном рынке

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Антисанитария и другие нарушения на Центральном рынке. Такова кратко суть жалобы, которые представители общественности написали в администрацию города. Чтобы проверить информацию, на рынок отправилась представительная комиссия из чиновников и сотрудников надзорных органов.Претензии предъявили, а на встречу не пришли. Кировских активистов пригласили в рейд еще на прошлой неделе, чтобы показать и рассказать, какова реальная ситуация на центральном рынке. По их словам, здесь масса проблем. В итоге, общественники не смогли принять участие в проверке. Но на все их замечания - ответы нашлись.Информацию подтвердил представитель Роспотребнадзора. О нашествии грызунов речи не идет, и оснований для внеплановой проверки пока нет.По поводу пожарной безопасности - замечания действительно были. 46 нарушений выявили в 2015 году, и в течение прошлого года их устранили. Доступность заездов и ширина проходов между торговыми рядами соответствует нормам. Когда на рынке загорелся мусор, пожарная машина без каких-либо проблем проехала к месту ЧП.Предприниматели условиями работы довольны. Единственная просьба к администрации - более тщательно расчищать подъезды к рынку зимой.