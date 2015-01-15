Совещание в Пенсионном фонде

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Систему Пенсионного фонда ожидает масштабная реорганизация. Наша область была в числе первых регионов, где перестройка уже началась. Опыт кировчан будет распространен на всю страну.Реорганизация работы клиентских служб, создание Центров обработки информации, переход на электронный документооборот призваны сделать максимально удобным и быстрым назначение пенсий и прием сведений от страхователей.Опыт внедрения современных информационных технологий и меры по улучшению качества обслуживания в пилотных регионах и изучают в Кирове руководители территориальных отделений Пенсионного фонда со всей страны.Добавим, что сейчас в России создают федеральный реестр инвалидов и единую систему социального обеспечения. Это позволит оформлять еще больше документов в электронном виде.Также в ближайших планах Пенсионного фонда - создание виртуальной клиентской службы.