Совещание в Пенсионном фонде
Сегодня, 17:36 | Просмотров: 116 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Реорганизация работы клиентских служб, создание Центров обработки информации, переход на электронный документооборот призваны сделать максимально удобным и быстрым назначение пенсий и прием сведений от страхователей.
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ:
«Задача стоит - оказывать весь спектр государственных услуг населению вовремя, качественно, в полном объеме, но необходимо очень экономно, эффективно при этом расходовать средства бюджета».
Опыт внедрения современных информационных технологий и меры по улучшению качества обслуживания в пилотных регионах и изучают в Кирове руководители территориальных отделений Пенсионного фонда со всей страны.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Насколько это решение может быть типовым, возможно ли его применить в других территориях, сегодня мы должны обсудить этот вопрос и сделать выводы, насколько та структура, которую мы сегодня создали, эффективно работает, и насколько это можно применить в других территориях».
Добавим, что сейчас в России создают федеральный реестр инвалидов и единую систему социального обеспечения. Это позволит оформлять еще больше документов в электронном виде.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Являясь таким крупным оператором, вы представляете лицо государства, к вам каждый день тысячи людей обращаются, и от того, как вы принимаете их, как оказываете услуги, насколько доступно, насколько качественно - это является отражением позиции государства».
Также в ближайших планах Пенсионного фонда - создание виртуальной клиентской службы.
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