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Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районе. Программа пребывания была, как обычно, насыщенной.Ежегодно в Орловском районе в среднем фиксируется около 20 пожаров. Но тот, что произошел в конце мая, пожарные запомнят надолго. Тогда, напомним, ранним утром загорелась хозпостройка. Сильный ветер перенес пламя на рядом стоящие четыре двухэтажных многоквартирных дома. Потушить их собственными силами местные огнеборцы оказалось не готовы.Недостаток воды для тушения пожаров для Орлова давняя проблема. Хотя город расположен на берегу Вятки. К счастью, при борьбе с огнем удалось избежать человеческих жертв. Но выводы после трагедии местные власти и пожарные должны сделать незамедлительно, считает Владимир Климов.Еженедельные выезды в районы - плановая часть работы главного федерального инспектора.И в каждой поездке значится посещение поликлиник и больниц. Состояние здравоохранения в Орлове, в целом, не вызывает опасений. Но и здесь в силу объективных обстоятельств на врачей выпадает большая нагрузка.Орлов один из немногих городов страны, где находится специальное учебно-воспитательное учреждение. Его контингент это подростки, совершившие правонарушения, не подпадающие под уголовную статью. Срок их пребывания рассчитан от полугода до трех лет. Большинство детей из неблагополучных семей. Но чтобы не терять связи с ними коллектив учреждения реализует специальный грант, включающий в себя проведение родительских дней.Более того, в учреждении для детей разработана технология позитивного изменения жизненной ситуации.Психолого-педагогическим консилиумам в этом процессе отведена ключевая роль.Помимо курса реабилитации и социальной адаптации подростки здесь получают азы профессий столяра, слесаря, токаря, маляра-штукатура. Показателем работы с трудными детьми служит статистика рецидивов после выхода их из стен учреждения. Она с каждым годом снижается. Побывал Владимир Климов и в еще одном детском заведении. У него тоже давняя и славная история. И связана она со спортом.Будни этого оздоровительного лагеря не похожи на привычный летний отдых ребят. Большая часть дня посвящена тренировкам. Но каждая смена бывает полностью укомплектована. Сюда приезжают мальчишки и девчонки, грезящие стать настоящими спортсменами.Стремление к совершенству Владимир Климов увидел и применительно и к самому Орловскому району. Ведь для него, как и для других уголков области, главный ориентир в развитии - исполнение майских указов президента.