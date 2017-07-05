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Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районе

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 95 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районе. Программа пребывания была, как обычно, насыщенной.

Ежегодно в Орловском районе в среднем фиксируется около 20 пожаров. Но тот, что произошел в конце мая, пожарные запомнят надолго. Тогда, напомним, ранним утром загорелась хозпостройка. Сильный ветер перенес пламя на рядом стоящие четыре двухэтажных многоквартирных дома. Потушить их собственными силами местные огнеборцы оказалось не готовы.

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районеКОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Два водоема, но их хватило на 10 минут. Т.е. они держали, но потом вода закончилась. Встали на водоисточники, а там ничего нет. Поэтому, пришлось весь резерв собирать не только с Орловского района, но и из соседних гарнизонов».

Недостаток воды для тушения пожаров для Орлова давняя проблема. Хотя город расположен на берегу Вятки. К счастью, при борьбе с огнем удалось избежать человеческих жертв. Но выводы после трагедии местные власти и пожарные должны сделать незамедлительно, считает Владимир Климов.

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районеВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Все было сделано своевременно. Выехали, дополнительную технику привлекли. Но вот отсутствие воды привело к тому, что пожар растянулся по времени. Если бы этого не было, удалось бы все загасить гораздо быстрее».
 
Еженедельные выезды в районы - плановая часть работы главного федерального инспектора.

И в каждой поездке значится посещение поликлиник и больниц. Состояние здравоохранения в Орлове, в целом, не вызывает опасений. Но и здесь в силу объективных обстоятельств на врачей выпадает большая нагрузка.

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районеТАТЬЯНА БУРКОВА, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГБУЗ "ОРЛОВСКАЯ ЦРБ":
«Чтобы идеально было, это конечно укомплектовать кадрами. Чтобы доктора работали не по совмещению, чтобы все узкие специалисты были на месте».

Орлов один из немногих городов страны, где находится специальное учебно-воспитательное учреждение. Его контингент это подростки, совершившие правонарушения, не подпадающие под уголовную статью. Срок их пребывания рассчитан от полугода до трех лет. Большинство детей из неблагополучных семей. Но чтобы не терять связи с ними коллектив учреждения реализует специальный грант, включающий в себя проведение родительских дней.

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районеТАТЬЯНА ХОХЛОВА, ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ:
«Вообще мы очень приветствуем. Освобождаем ребенка от занятий в этот день. Потому что, очень ценим, когда вот родительско-детские отношения восстанавливаются».

Более того, в учреждении для детей разработана технология позитивного изменения жизненной ситуации.

Психолого-педагогическим консилиумам в этом процессе отведена ключевая роль.

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районеНИНА КИСЕЛЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ:
«Мы собираемся, приглашаем детей, обсуждаем их вопросы. Каждые полгода ребенок должен сюда прийти. Он похвастается, чему научился, мы советы ему дадим».

Помимо курса реабилитации и социальной адаптации подростки здесь получают азы профессий столяра, слесаря, токаря, маляра-штукатура. Показателем работы с трудными детьми служит статистика рецидивов после выхода их из стен учреждения. Она с каждым годом снижается. Побывал Владимир Климов и в еще одном детском заведении. У него тоже давняя и славная история. И связана она со спортом.

Владимир Климов с рабочей поездкой побывал в Орловском районеОЛЕГ ФИЛИМОНОВ, ДИРЕКТОР КОГАУ СШ "ЮНОСТЬ":
«Тут выросло много хороших спортсменов. Вся кировская "Родина" прошла этот лагерь. Тут гимнасты, легкоатлеты знаменитые Дегтярев, Курагина занимались. И эти традиции мы пытаемся соблюсти».

Будни этого оздоровительного лагеря не похожи на привычный летний отдых ребят. Большая часть дня посвящена тренировкам. Но каждая смена бывает полностью укомплектована. Сюда приезжают мальчишки и девчонки, грезящие стать настоящими спортсменами.

Стремление к совершенству Владимир Климов увидел и применительно и к самому Орловскому району. Ведь для него, как и для других уголков области, главный ориентир в развитии - исполнение майских указов президента.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Орловский район, как и большинство в области, зависит от тех средств, которые он получает из областного бюджета. Эти средства используются все по назначению, это мы видим, проверяем, но их недостаточно. Поэтому, предстоит сделать довольно много за вот эти неполные шесть месяцев».


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