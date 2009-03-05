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Новости / Общество

Конкурс мобильной фотографии «Вятка - Родина моя»

Вчера, 10:08 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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В Кировской области стартовал конкурс мобильной фотографии «Вятка - Родина моя». Организаторами конкурса выступили Вятское фотографическое общество имени С.И. Лобовикова, Вятская торгово-промышленная палата и Фонд «Культурное наследие Вятки».

Конкурс приурочен к Году экологии в России, объявленному в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, а его главная задача - привлечь внимание жителей Вятского края к его природным красотам, архитектурным памятникам и, что самое главное, к разным аспектам жизни самих вятчан.

Работы принимаются по номинациям: «Пейзаж», «Город», «Люди», «Событие», «Молодость на Вятке». Официальный хэштег конкурса - #вяткародинамоя.

Все работы будут проходить предварительную модерацию, после чего размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в специальном альбоме группы «Фотоальбом «Кировская область». На странице группы также можно ознакомиться с правилами проведения конкурса.

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2017 года.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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