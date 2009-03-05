Конкурс мобильной фотографии «Вятка - Родина моя»
Вчера, 10:08 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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Конкурс приурочен к Году экологии в России, объявленному в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, а его главная задача - привлечь внимание жителей Вятского края к его природным красотам, архитектурным памятникам и, что самое главное, к разным аспектам жизни самих вятчан.
Работы принимаются по номинациям: «Пейзаж», «Город», «Люди», «Событие», «Молодость на Вятке». Официальный хэштег конкурса - #вяткародинамоя.
Все работы будут проходить предварительную модерацию, после чего размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в специальном альбоме группы «Фотоальбом «Кировская область». На странице группы также можно ознакомиться с правилами проведения конкурса.
Итоги конкурса будут подведены в октябре 2017 года.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
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