Поделиться новостью:

В Кировской области стартовал конкурс мобильной фотографии «Вятка - Родина моя». Организаторами конкурса выступили Вятское фотографическое общество имени С.И. Лобовикова, Вятская торгово-промышленная палата и Фонд «Культурное наследие Вятки».Конкурс приурочен к Году экологии в России, объявленному в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, а его главная задача - привлечь внимание жителей Вятского края к его природным красотам, архитектурным памятникам и, что самое главное, к разным аспектам жизни самих вятчан.Работы принимаются по номинациям: «Пейзаж», «Город», «Люди», «Событие», «Молодость на Вятке». Официальный хэштег конкурса - #вяткародинамоя.Все работы будут проходить предварительную модерацию, после чего размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в специальном альбоме группы «Фотоальбом «Кировская область». На странице группы также можно ознакомиться с правилами проведения конкурса.Итоги конкурса будут подведены в октябре 2017 года.