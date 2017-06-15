Жители улицы Богородской пожаловались на работу дорожников
Вчера, 10:24 | Просмотров: 169 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Дорогу в Богородском сделали. Многочисленные ямы и колдобины закатали свежим асфальтом. Но получилось, как в присказке "Одно лечим, другое калечим"
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Автомобили по улице Богородской теперь едут быстро. Передвигаться по новому асфальту машинам хорошо и приятно, вот только видимо о пешеходах во время ремонта забыли. У них нет ни тротуаров, ни даже сухой, безопасной обочины. Поэтому если им всё-таки удастся невредимыми добраться до остановки, то уже уехать отсюда чистыми явно не получится».
Богородское вообще уникальная деревня. Ходить пешком здесь можно только по дороге. И хорошо, если бы она была прямая, с хорошей видимостью. Но она здесь извилистая, а кусты вплотную подходят к проезжей части. Приближающуюся опасность может не заметить ни пешеход, ни водитель
ВАЛЕНТИНА МИСНЯНКИНА, ДАЧНИЦА:
«Конечно же, в целях безопасности, даже когда у меня дети были маленькие это же страшно, одного отпустить ребенка».
По словам местных жителей, дорожники положили новый асфальт буквально за 10 дней. Правда, слой твердого покрытия оказался тонким. И работы до конца явно не завершены. Вот и возникают вопросы к подрядной организации. А не рано ли угнали технику?
АЛЕВТИНА ЗАРУБИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ДЕРЕВНИ БОГОРОДСКОЕ:
«Будет ли дополнительно уложен слой асфальта, будут ли сделаны карманы остановочный и будет ли что-то сделано, чтобы вода стекала в какую-то ливневку или канаву, что бы была возможность пройти пешком».
Опять же, по словам местных жителей, в каком объеме должны были выполнены работы они не знают. Документацию им никто не показывал. Зато, наверняка, её видели чиновники из городской администрации. Они то и могут решить принимать ли этот объект. Или стоит выставить претензию по недоделкам.
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