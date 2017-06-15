Жители улицы Богородской пожаловались на работу дорожников

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Улица Богородская попала в список масштабного ремонта дорог, который сейчас идёт в Кирове. Дорожники уложили асфальт в срок. Но местные жители недовольны работой. Что же их не устроило?Дорогу в Богородском сделали. Многочисленные ямы и колдобины закатали свежим асфальтом. Но получилось, как в присказке "Одно лечим, другое калечим"Богородское вообще уникальная деревня. Ходить пешком здесь можно только по дороге. И хорошо, если бы она была прямая, с хорошей видимостью. Но она здесь извилистая, а кусты вплотную подходят к проезжей части. Приближающуюся опасность может не заметить ни пешеход, ни водительПо словам местных жителей, дорожники положили новый асфальт буквально за 10 дней. Правда, слой твердого покрытия оказался тонким. И работы до конца явно не завершены. Вот и возникают вопросы к подрядной организации. А не рано ли угнали технику?Опять же, по словам местных жителей, в каком объеме должны были выполнены работы они не знают. Документацию им никто не показывал. Зато, наверняка, её видели чиновники из городской администрации. Они то и могут решить принимать ли этот объект. Или стоит выставить претензию по недоделкам.