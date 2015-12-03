Семья Сапожниковых из Слободского района получила грант на развитие пчеловодства

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Пять лет в России действует федеральная программа по поддержке начинающих фермеров. Она рассчитана на все отрасли сельского хозяйства. Грант на развитие могут даже получить пчеловоды. Наша съемочная группа встретилась с одной семьей, которой удалось его выиграть и вложить деньги не только в расширение пасеки.С пчеловодством чета Сапожниковых связана больше 30 лет. Как и многие начинали с малого. Держали всего два улья и воспринимали это как хобби. Но со временем разведение пчел переросло в основную и любимую работу.Пчел держать - не на печи лежать. Народной мудростью Александр и Инна руководствуются и по сей день. Зимой готовят рамки, делают улья, перетапливают воск. А с приходом теплых дней превращаются в заботливых пасечников. По их словам, каждая пчелиная семья не похожа друг на друга. Поэтому, и ухода требует к себе разного.Результат, как говорится, виден на лицо. Это одна из 120 семей, обитающих в доме, сделанном руками мужчины. Рядом стоят полиуретановые ульи. Они позволяют пчелам зимовать практически под открытым небом и не нуждаются в утеплительных материалах. На их закупку ушла часть выигранного гранта. На то, чтобы получить его у Сапожников ушло три года. Им пришлось закончить специальные образовательные курсы и разработать бизнес-план. Он не раз переписывался. Но его конечный вариант убедил экспертов в том, что пчеловоды из деревни Бакули смогут эффективно потратить полтора миллиона рублей. Теперь в крестьянско-фермерском хозяйстве есть станок для распечатывания сотов и современная медогонка.Основное предназначение пасеки Сапожниковых получение товарного меда и продуктов пчеловодства. Правда, нынешнее дождливое лето пока огорчает фермеров. Им еще не пришлось никого угостить полезным лакомством. Но они верят в улучшение погода. Благоприятных условий ждут и местные аграрии, наладившие тесный контакт с пчеловодами.Как и у любого предпринимателя, у Инны с Александром есть дальнейшие бизнес- планы. И они готовы вкладывают всю свою душу в любимое дело - пчеловодство.