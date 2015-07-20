В Котельничском районе открылась Летняя многопредметная школа для одаренных детей
Вчера, 17:37 | Просмотров: 129 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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ИГОРЬ РУБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЛЕТНЕЙ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ:
«Здесь складывается атмосфера и во многом именно из-за этой атмосферы сюда дети и едут. У нас была девочка из Литвы и когда её спросили, как она себя здесь чувствуют она ответила очень коротко и очень ёмко "Среди своих"».
Причем, свои здесь не только дети, но и преподаватели. У многих из них уже ученые степени, хотя ещё недавно они сами приезжали детьми в этот лагерь. Так что общий язык со своими учениками им найти легко. Да и своим примером мотивируют серьезнее заниматься наукой. И использовать все шансы для дополнительного образования
АЛЕКСЕЙ ЧУБАРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛЕТНЕЙ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ:
«Это большая редкость, где в лагере могут поддерживать достаточно хороший уровень образования, не просто средний, обычный лагерь в который дети приезжают отдохнуть, но и где могут себе позволить изучать углубленно какие-то предметы, готовиться к Олимпиадам, что в дальнейшем им поможет поступать в университет».
Хотя для большинства ребят проблем с поступлением, скорее всего не возникнет. В этот лагерь абы кто попасть не сможет. Проходит серьезный конкурсный отбор. Из 1000 претендентов участниками смены стали чуть больше 400. Задания давались уровня региональной Олимпиады. Но дети хоть и одаренные, но все же дети. Так что и развлечения никто не отменял.
АРТЁМ СЕМЫКИН, УЧЕНИК ЛЕТНЕЙ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ:
«Так же есть мероприятия интеллектуальные "Что? Где? Когда?" на них можно отдохнуть только от какой-то химии и просто развивать свой кругозор. Так же есть спортивные мероприятия, на которых можно просто повеселиться».
Да и с творчеством всё в порядке. Здесь ребята доказывают то, что замкнутый, уткнувшийся в книгу учёный - это всего лишь стереотип.
ИВАН ЛОГИНОВ, АНИМАТОР ЛЕТНЕЙ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ:
«У них играет творческая жилка, они стараются поднять всю параллель на какое-то мероприятие. Все дети здесь очень творческие, очень активные».
И в таком плотном режиме из учебы и отдыха им предстоит провести 26 дней. Открывая новые грани той науки, которой решили посвятить жизнь. Завести много друзей, с которыми может быть через года будут встречаться на научных конференциях.
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