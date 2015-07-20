В Котельничском районе открылась Летняя многопредметная школа для одаренных детей

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В летний лагерь в Вишкиле в очередной раз съехались дети со всей России и ближнего зарубежья. Отдых они сочетают с углубленным изучением физики, математики и биологии.Погода в этом году не способствует летнему отдыху, но только не для одаренных детей, для которых занятия в аудиториях, изучение любимого предмета не в тягость, а в радость. Тем более, что вокруг только единомышленники из 26 регионов России, а ещё Казахстана и БелоруссииПричем, свои здесь не только дети, но и преподаватели. У многих из них уже ученые степени, хотя ещё недавно они сами приезжали детьми в этот лагерь. Так что общий язык со своими учениками им найти легко. Да и своим примером мотивируют серьезнее заниматься наукой. И использовать все шансы для дополнительного образованияХотя для большинства ребят проблем с поступлением, скорее всего не возникнет. В этот лагерь абы кто попасть не сможет. Проходит серьезный конкурсный отбор. Из 1000 претендентов участниками смены стали чуть больше 400. Задания давались уровня региональной Олимпиады. Но дети хоть и одаренные, но все же дети. Так что и развлечения никто не отменял.Да и с творчеством всё в порядке. Здесь ребята доказывают то, что замкнутый, уткнувшийся в книгу учёный - это всего лишь стереотип.И в таком плотном режиме из учебы и отдыха им предстоит провести 26 дней. Открывая новые грани той науки, которой решили посвятить жизнь. Завести много друзей, с которыми может быть через года будут встречаться на научных конференциях.