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Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспорт

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 141 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Полгода мы следили за судьбой бездомного кировчанина Константина Мышкина. Несколько лет он прожил на теплотрассе, и уже не надеялся, что судьба подарит ему шанс начать новую жизнь.

Почти три года Константин жил на теплотрассе с ампутированными стопами. Передвигаться самостоятельно он мог, только ползком на четвереньках. Бездомного инвалида подкармливали жильцы из окрестных домов, приносили одежду и книги. После того, как историю Константина рассказали кировские СМИ, молодым человеком заинтересовались сотрудники центра "Бомж". Они разыскали его и помогли устроить в больницу.

Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспортВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
«Надеемся, что медицинские работники ему соответствующую помощь окажут, госпитализируют. В процессе его излечения мы будем заниматься восстановлением документов, и как он сможет самостоятельно ходить, мы его поместим в наш центр»

В больнице Константин прошел медицинское обследование, и врачи начали борьбу за его запущенные больные ноги. Несколько лет назад мужчина обморозил ступни, и их пришлось ампутировать.

Главной задачей было научиться заново ходить, хотя бы на костылях. Протезы без документов не получить. И для этого нужно было дождаться оформления паспорта. Поэтому перед Константином стояла главная задача.

- Не унывай, веди себя здесь нормально, чтобы ни кто тебя здесь не выгнал, чтобы тебя здесь додержали до того момента, когда ты сможешь самостоятельно ходить.

Спустя почти четыре месяца сотрудники центра "Бомж" восстановили документы, и сегодня Константину вручили долгожданный паспорт. Как признался молодой человек, возвращаться к прошлой бездомной голодной жизни у него нет никакого желания.

Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспортКОНСТАНИН МЫШКИН:
- Какие планы на жизнь.
- Продолжать дальше жить.
- Какой жизнью?
- Нормальной, не такой, какая была.

ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР КОГКУ СО «КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»:
«Сейчас мы очень рады, что ситуация сложилась хорошо. Человек заканчивает излечение, будет сделана группа инвалидности, потом будет направлен в дом-интернат для дальнейшего проживания».

Кроме ног, других проблем со здоровьем у Константина Мышкина нет. Говорит, что займется чем-нибудь полезным, мелким бизнесом. Вполне возможно, что это или ремонт обуви, или плетение.


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