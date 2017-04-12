Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспорт

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Полгода мы следили за судьбой бездомного кировчанина Константина Мышкина. Несколько лет он прожил на теплотрассе, и уже не надеялся, что судьба подарит ему шанс начать новую жизнь.Почти три года Константин жил на теплотрассе с ампутированными стопами. Передвигаться самостоятельно он мог, только ползком на четвереньках. Бездомного инвалида подкармливали жильцы из окрестных домов, приносили одежду и книги. После того, как историю Константина рассказали кировские СМИ, молодым человеком заинтересовались сотрудники центра "Бомж". Они разыскали его и помогли устроить в больницу.В больнице Константин прошел медицинское обследование, и врачи начали борьбу за его запущенные больные ноги. Несколько лет назад мужчина обморозил ступни, и их пришлось ампутировать.Главной задачей было научиться заново ходить, хотя бы на костылях. Протезы без документов не получить. И для этого нужно было дождаться оформления паспорта. Поэтому перед Константином стояла главная задача.Спустя почти четыре месяца сотрудники центра "Бомж" восстановили документы, и сегодня Константину вручили долгожданный паспорт. Как признался молодой человек, возвращаться к прошлой бездомной голодной жизни у него нет никакого желания.Кроме ног, других проблем со здоровьем у Константина Мышкина нет. Говорит, что займется чем-нибудь полезным, мелким бизнесом. Вполне возможно, что это или ремонт обуви, или плетение.