Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 179 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Выписка из роддома всегда трогательное и волнительное событие. А когда оно проходит в такой праздничной атмосфере, то запомнится надолго, особенно если родился первенец, как у семьи Кардаковых.
РОМАН И АННА КАРДАКОВЫ:
«Восхищение, волнение прошло, сейчас прилив сил».
В этот день все папы были с цветами. Дмитрий Трушков приехал за супругой взяв с собой все семейство.
ДМИТРИЙ ТРУШКОВ:
«У меня выписывается дочь с женой. Это вторая дочка, первый - сын. Дочку заказывали, дочку ждали».
Мария Салангина родила в этом отделении двойню - дочку и сына. К празднику молодая мама готовилась серьезно - сшила себе и своим малышам шапочки в форме цветов. Не забыла, и поблагодарить врачей роддома.
МАРИЯ САЛАНГИНА:
«Екатерина, Григорий. Мы родились здесь 2 ноября у Ольги Аркадьевны. Благодаря ей здесь хочется рожать, сюда хочется приходить, самый замечательный человек».
Мамочки приезжают сюда рожать не только из Нововятска. Яна живет в Юго-Западном районе Кирова, но заранее решила, что ее дочка появится именно здесь.
ЯНА ШУЛАКОВА:
«Ехала, потому что знала, что будет хорошее отношение. Мне помогали. Когда долго рожаешь, тяжело, но девочки поддерживали, благодаря им такая прелесть появилась».
ЕКАТЕРИНА:
- Кого ждете?
- Девочку.
- Первая девочка?
- Нет, вторая, первый мальчик.
ТАТЬЯНА НАГАЕВА, АКУШЕРКА РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2 НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Я думаю поддержка, уверенность, что ей помогут, это самое главное».
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