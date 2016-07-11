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Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 179 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2. Из Нововятского района - репортаж Юлии Шалаевой.

Выписка из роддома всегда трогательное и волнительное событие. А когда оно проходит в такой праздничной атмосфере, то запомнится надолго, особенно если родился первенец, как у семьи Кардаковых.

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2РОМАН И АННА КАРДАКОВЫ:
«Восхищение, волнение прошло, сейчас прилив сил».

В этот день все папы были с цветами. Дмитрий Трушков приехал за супругой взяв с собой все семейство.

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2ДМИТРИЙ ТРУШКОВ:
«У меня выписывается дочь с женой. Это вторая дочка, первый - сын. Дочку заказывали, дочку ждали».
 
 
Праздновать День семьи, любви и верности в родильном отделении горбольницы номер два стало доброй традицией. В качестве гостей приглашают семьи, чьи дети появились в этих стенах. Скучать никому не пришлось. Веселые миньоны учили малышню танцевать.

Мария Салангина родила в этом отделении двойню - дочку и сына. К празднику молодая мама готовилась серьезно - сшила себе и своим малышам шапочки в форме цветов. Не забыла, и поблагодарить врачей роддома.

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2МАРИЯ САЛАНГИНА:
«Екатерина, Григорий. Мы родились здесь 2 ноября у Ольги Аркадьевны. Благодаря ей здесь хочется рожать, сюда хочется приходить, самый замечательный человек».
 
 
Много добрых слов было сказано в адрес медицинских работников. Благодаря их стараниям и кропотливому труду, на свет появилось уже не одно поколение нововятичей. Сегодня в отделении выписывают по 5-7 новорожденных в день.
Мамочки приезжают сюда рожать не только из Нововятска. Яна живет в Юго-Западном районе Кирова, но заранее решила, что ее дочка появится именно здесь.

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2ЯНА ШУЛАКОВА:
«Ехала, потому что знала, что будет хорошее отношение. Мне помогали. Когда долго рожаешь, тяжело, но девочки поддерживали, благодаря им такая прелесть появилась».
 
 
Два года назад в родильном отделении сделали ремонт, сейчас здесь чисто и светло. Но едут роженицы не за комфортом, а к людям, которые всегда готовы придти на помощь женщине. Екатерине вот-вот рожать, но она настолько спокойна, что готова дать интервью.

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2ЕКАТЕРИНА:
- Кого ждете?
- Девочку.
- Первая девочка?
- Нет, вторая, первый мальчик.

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2ТАТЬЯНА НАГАЕВА, АКУШЕРКА РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2 НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Я думаю поддержка, уверенность, что ей помогут, это самое главное».
 
 
Сегодня из родильного отделения второй больницы выписали пять молодых мам. День любви, семьи и верности они проведут дома. А в следующем году вновь вернуться сюда вместе с детьми, чтобы поприветствовать новорожденных малышей.


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