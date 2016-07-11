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«У меня выписывается дочь с женой. Это вторая дочка, первый - сын. Дочку заказывали, дочку ждали».

«Екатерина, Григорий. Мы родились здесь 2 ноября у Ольги Аркадьевны. Благодаря ей здесь хочется рожать, сюда хочется приходить, самый замечательный человек».

«Ехала, потому что знала, что будет хорошее отношение. Мне помогали. Когда долго рожаешь, тяжело, но девочки поддерживали, благодаря им такая прелесть появилась».

«Я думаю поддержка, уверенность, что ей помогут, это самое главное».

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2. Из Нововятского района - репортаж Юлии Шалаевой.Выписка из роддома всегда трогательное и волнительное событие. А когда оно проходит в такой праздничной атмосфере, то запомнится надолго, особенно если родился первенец, как у семьи Кардаковых.В этот день все папы были с цветами. Дмитрий Трушков приехал за супругой взяв с собой все семейство.Праздновать День семьи, любви и верности в родильном отделении горбольницы номер два стало доброй традицией. В качестве гостей приглашают семьи, чьи дети появились в этих стенах. Скучать никому не пришлось. Веселые миньоны учили малышню танцевать.Мария Салангина родила в этом отделении двойню - дочку и сына. К празднику молодая мама готовилась серьезно - сшила себе и своим малышам шапочки в форме цветов. Не забыла, и поблагодарить врачей роддома.Много добрых слов было сказано в адрес медицинских работников. Благодаря их стараниям и кропотливому труду, на свет появилось уже не одно поколение нововятичей. Сегодня в отделении выписывают по 5-7 новорожденных в день.Мамочки приезжают сюда рожать не только из Нововятска. Яна живет в Юго-Западном районе Кирова, но заранее решила, что ее дочка появится именно здесь.Два года назад в родильном отделении сделали ремонт, сейчас здесь чисто и светло. Но едут роженицы не за комфортом, а к людям, которые всегда готовы придти на помощь женщине. Екатерине вот-вот рожать, но она настолько спокойна, что готова дать интервью.Сегодня из родильного отделения второй больницы выписали пять молодых мам. День любви, семьи и верности они проведут дома. А в следующем году вновь вернуться сюда вместе с детьми, чтобы поприветствовать новорожденных малышей.