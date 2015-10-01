Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделения

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Накануне на плацу областного сборного пункта в армию провожали полторы сотни кировчан. Им предстоит стать элитой вооруженных сил.Сегодня 126 кировчан отправились служить в армию. Среди них будущие десантники спецназовцы, ракетчики и целый взвод людей с высшим техническим образованием, которые попали в научные роты. Молодые люди разрабатывают современные программы, оборудование в самых наукоемких отраслях военной промышленности. Для многих выпускников - это не только возможность отдать долг Родине, но и начать свой жизненный путь в качестве ученогоНо научные роты пока ещё в новинку. А вот слава десантных войск гремит уже давно. И в эти элитные подразделения с удовольствием берут кировских парней.Тем более, что уже часто возникают военные династии. Как это случилось в семье Белоусовых. Где сын пошел по стопам отца.Ну а материнское сердце, конечно, наполнено гордостью за своего сына, но ещё больше беспокойствомЛегко узнать в толпе провожающих возлюбленных этих парней, что стоят в строю. Для молодых людей это первое, по-настоящему серьезное испытание их отношенийИ всего через год к ней вернется уже не просто молодой человек. А настоящий мужчина, который сможет стать опорой и защитить себя, свою семью и свою Родину.