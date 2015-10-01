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Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделения

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 161 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Накануне на плацу областного сборного пункта в армию провожали полторы сотни кировчан. Им предстоит стать элитой вооруженных сил.

Сегодня 126 кировчан отправились служить в армию. Среди них будущие десантники спецназовцы, ракетчики и целый взвод людей с высшим техническим образованием, которые попали в научные роты. Молодые люди разрабатывают современные программы, оборудование в самых наукоемких отраслях военной промышленности. Для многих выпускников - это не только возможность отдать долг Родине, но и начать свой жизненный путь в качестве ученого

Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделенияАНДРЕЙ КОСОЛАПОВ, ПРИЗЫВНИК НАУЧНОЙ РОТЫ:
«Там можно кандидатскую, допустим, защитить и различные публикации делать. То есть это позволит в дальнейшем развиваться именно в научной сфере и так же там можно оставаться по контракту и продолжать работать».

Но научные роты пока ещё в новинку. А вот слава десантных войск гремит уже давно. И в эти элитные подразделения с удовольствием берут кировских парней.

Тем более, что уже часто возникают военные династии. Как это случилось в семье Белоусовых. Где сын пошел по стопам отца.

Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделенияАЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ, ПРИЗЫВНИК:
«Армия делает из любого парня мужчину. Хочу вернуться настоящим мужчиной, чтобы отец гордился, ну и мама, конечно».

Ну а материнское сердце, конечно, наполнено гордостью за своего сына, но ещё больше беспокойством

Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделенияВАЛЕНТИНА БЕЛОУСОВА, МАТЬ ПРИЗЫВНИКА:
«Тревога остаётся на душе, тревожно, но я надеюсь за него, горжусь».

Легко узнать в толпе провожающих возлюбленных этих парней, что стоят в строю. Для молодых людей это первое, по-настоящему серьезное испытание их отношений

Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделенияСОНЯ ВАСЕНЕВА, ДЕВУШКА ПРИЗЫВНИКА:
«Я уверена, что он справится, у него всё получится. Вы будете ждать? Конечно, да. А что сейчас самое сложное? Понимание друг друга, доверие».

И всего через год к ней вернется уже не просто молодой человек. А настоящий мужчина, который сможет стать опорой и защитить себя, свою семью и свою Родину.


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