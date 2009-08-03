Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

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Воспитанникам детского лагеря «Юность» напомнили про правила дорожного движения. Однако, это была не скучная лекция, а веселая игра. Ребятам пришлось соревноваться в знаниях, артистизме, а еще во многом другом.Это не самодеятельность, а ответственное задание. Ребята проходят песенную станцию "Зеленая волна". Эта игра посвящена правилам дорожного движения.Между станциями перемещаться бегом, время ограничено. Здесь участники игры отвечают на вопросы, а тут нужно показать практические умения. Максим Видякин прошел фигурное вождение велосипеда на отлично.Всего что бы победить, командам нужно пройти пять станций. Участники соревнования - это воспитанники детского лагеря "Юность". Это младшая возрастная группа, многим ребятам еще нет и десяти лет.Полицейские отмечают, этот конкурс очень актуален во время летних каникул, когда дети предоставлены сами себе. Отметим, с участием детей за последний год в Кирове произошло почти по полсотни ДТП. Один ребенок погиб, 50-т получили травмы.