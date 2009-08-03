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Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 37 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Воспитанникам детского лагеря «Юность» напомнили про правила дорожного движения. Однако, это была не скучная лекция, а веселая игра. Ребятам пришлось соревноваться в знаниях, артистизме, а еще во многом другом.

- На карте расстояние, поехали, вперед!

Это не самодеятельность, а ответственное задание. Ребята проходят песенную станцию "Зеленая волна". Эта игра посвящена правилам дорожного движения.

- Мы бежим к последней... Дааа.

Между станциями перемещаться бегом, время ограничено. Здесь участники игры отвечают на вопросы, а тут нужно показать практические умения. Максим Видякин прошел фигурное вождение велосипеда на отлично.

Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»МАКСИМ ВИДЯКИН, УЧАСТНИК ИГРЫ "ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА":
«Я с ним справился, я ни одного штрафного балла не заработал. У меня 2 велосипеда, один в Лузе, я там катаюсь, второй дома.
- А расскажи, как много ты проводишь времени на велосипеде.
- О-о-очень много».

Всего что бы победить, командам нужно пройти пять станций. Участники соревнования - это воспитанники детского лагеря "Юность". Это младшая возрастная группа, многим ребятам еще нет и десяти лет.

Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Подобное мероприятие проходит во всех лагерях г. Кирова, даже в школьных лагерях мы проводим такие же конкуры под названием "зеленая волна. Конечно же, мы видим результат. По окончанию мероприятия подводим итоги. Ребята уходят с большим багажом знаний».

Полицейские отмечают, этот конкурс очень актуален во время летних каникул, когда дети предоставлены сами себе. Отметим, с участием детей за последний год в Кирове произошло почти по полсотни ДТП. Один ребенок погиб, 50-т получили травмы.


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