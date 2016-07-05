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В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 87 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В эти выходные на аэродроме Кучаны вновь состоится байк-рок фестиваль "Взлетная полоса". На специально подготовленной трассе пройдет Чемпионат России по мототриалу. Также гости праздника смогут познакомиться с современной и ретро- мототехникой, увидеть реконструкции исторических сражений и послушать выступления рок-коллективов.

Для соревнований на аэродроме уже подготовлена трасса, которая считается самой большой стационарной под открытым небом. А этот этап спортсмены называют "лютым". В открытом личном чемпионате России по мототриалу ожидается участие сорока спортсменов. Из самых именитых - Александр Фролов, 14-кратный чемпион России и Чемпион Европы.

В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"АЛЕКСАНДР ЕРШОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ "ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА":
«Он официальный пилот команды TRS в Испании, он там живет и тренируется сейчас, наш клуб с Александром имеет дружеские отношения, он, будучи искренним фанатом этого вида спорта, бросает свои тренировки, выступления, едет сюда, чтобы поддержать этот чемпионат, вдохновить других спортсменов».

Гости фестиваля также смогут познакомиться с современной мототехникой и проследить историю развития мотоцикла, увидеть реконструкции исторических сражений и праздничный салют. Авиапрограмма будет корректироваться в зависимости от погоды. А любителей рок-музыки ждет выступление известных официальных трибьют-групп.

АЛЕКСАНДР ЕРШОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ "ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА":
«Традиционно отдаем половину сценического времени кировским коллективам, мы считаем, что это необходимо, так как мы проводим это мероприятие на вятской земле, должны поддерживать наших кировских музыкантов».

Добавим, что байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» проходит в регионе уже в седьмой раз и в прошлом году стал лауреатом премии в области событийного туризма в номинации "Лучшее спортивное событие".


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