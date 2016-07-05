В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

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В эти выходные на аэродроме Кучаны вновь состоится байк-рок фестиваль "Взлетная полоса". На специально подготовленной трассе пройдет Чемпионат России по мототриалу. Также гости праздника смогут познакомиться с современной и ретро- мототехникой, увидеть реконструкции исторических сражений и послушать выступления рок-коллективов.Для соревнований на аэродроме уже подготовлена трасса, которая считается самой большой стационарной под открытым небом. А этот этап спортсмены называют "лютым". В открытом личном чемпионате России по мототриалу ожидается участие сорока спортсменов. Из самых именитых - Александр Фролов, 14-кратный чемпион России и Чемпион Европы.Гости фестиваля также смогут познакомиться с современной мототехникой и проследить историю развития мотоцикла, увидеть реконструкции исторических сражений и праздничный салют. Авиапрограмма будет корректироваться в зависимости от погоды. А любителей рок-музыки ждет выступление известных официальных трибьют-групп.Добавим, что байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» проходит в регионе уже в седьмой раз и в прошлом году стал лауреатом премии в области событийного туризма в номинации "Лучшее спортивное событие".