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Новости / Общество

В Кирове в субботу продолжился ремонт на 9 улицах.

Сегодня, 11:08 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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По информации Дирекции дорожного хозяйства, подрядчики будут работать круглосуточно, если позволят погодные условия.
 
8 июля на ул. Воровского (от Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей с пл. Маршала Конева) идет укладка верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном.
 
На Северном кольце (от Заводской до Октябрьского проспекта) продолжается устройство выравнивающего слоя.
 
На ул. Красной Звезды (от Слободского тракта до слободы Широковская) ведется демонтаж бортовых камней.
 
По ул. Гражданской (от Комсомольской до ул. Горького в мкр. Лянгасово) рабочие заняты устройством обочин.
 
На ул. Украинской ведется укрепление обочин. На ул. Малой Производственной готовят к асфальтированию съезды.
 
На Луганской (от проезда Луганского до ул. Андрея Упита) запланирована отсыпка обочин щебнем.


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