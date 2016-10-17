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В рамках программы РДШ в Кирове прошли «Дни дружбы»

Вчера, 10:15 | Просмотров: 153 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кировской области свои летние каникулы проводят дети из Республики Коми. Смена проходит в рамках программы Российского движения школьников. Накануне кировское отделение этой организации совместно с педагогическими отрядами из Сыктывкара провели "Дни дружбы".

Российское движение школьников объединяет все сферы жизни молодого поколения. Не остался без внимания и летний отдых. Сейчас в санатории "Колос" свои каникулы проводят ребята из республики Коми. И под эгидой этой организации для детей провели целый комплекс мероприятий "Дней дружбы"

В рамках программы РДШ в Кирове прошли «Дни дружбы»ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ:
«Сама идея РДШ скрепить на уровне идеи понимание школьников, что это наша родина, наша Россия и дружить соседними регионами совершенно логично, совершенно целесообразно».

Наши северные соседи смогли ближе познакомиться с культурой и искусством Кировской области. Услышать стихи и песни, которые поют на берегах Вятки.

Мероприятие проходило сразу же на нескольких площадках. Пока одни слушали музыку, в другой части санатория свою силу и ловкость ребята демонстрировали при сдаче нормативов комплекса ГТО. А в холле главного корпуса ребята постарше смогли примерить на себя совершенно необычные социальные роли в игре по мотивам романа "Молодая гвардия". Им нужно было перенять на себя личность героя и выполнить задание, общаясь с другими участниками.

В рамках программы РДШ в Кирове прошли «Дни дружбы»ДАРЬЯ ЛОПАТИНА, ПЕДАГОГ ШКОЛЫ "ВВЕРХ":
«Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте - это общение, а в игре как раз происходит в большей степени общение, обмен информацией детям, поэтому интересно. Если просто прийти и сказать, ребят вот так хорошо делать, так плохо, то они уже не воспринимают в этом возрасте».

В это же время ещё одна группа старших ребят на площадке с говорящим названием "ТрудКрут" училась делать своими руками настоящие игровые комплексы для детей. Которые они смогут воссоздать в своих школах для учеников начальных классов.

В рамках программы РДШ в Кирове прошли «Дни дружбы»ДМИТРИЙ КАРДАКОВ, РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Повышение ответственности, когда люди видят результаты своего труда, старшие для младших реально могут сделать вещи, которые видны, убедительны и практичны».
 
Рассказали ребятам из Республики Коми и о наших знаменитых поисковых отрядах, которые каждый год участвуют в "Вахтах Памяти" и воскрешают имена бойцов, пропавших без вести в годы войны. Это вызвало неподдельный интерес

- Очень захотелось, я даже подумал, может в Воркуте тоже что-то есть.

Ещё одни участники этой общей идеи детства - студенты. А точнее студенческие педагогические отряды. Они уже больше 10 лет как возродились в нашей стране, и такое новое сотрудничество даёт стимул к развитию обеих организаций

В рамках программы РДШ в Кирове прошли «Дни дружбы»ВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА:
«РДШ помогает развиваться педагогическим отрядам, потому что мы напрямую сотрудничаем с маленькими детьми, которые обучаются в наших школах и постоянное сотрудничество помогает развиться и тому направлению и другому».

Эти совместные мероприятия 2-х регионов лишь первые ласточки большой идеи всероссийского объединения школьников, которая поможет каждому ребенку в России почувствовать себя частью одной большой страны.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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