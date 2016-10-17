В рамках программы РДШ в Кирове прошли «Дни дружбы»

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В Кировской области свои летние каникулы проводят дети из Республики Коми. Смена проходит в рамках программы Российского движения школьников. Накануне кировское отделение этой организации совместно с педагогическими отрядами из Сыктывкара провели "Дни дружбы".Российское движение школьников объединяет все сферы жизни молодого поколения. Не остался без внимания и летний отдых. Сейчас в санатории "Колос" свои каникулы проводят ребята из республики Коми. И под эгидой этой организации для детей провели целый комплекс мероприятий "Дней дружбы"Наши северные соседи смогли ближе познакомиться с культурой и искусством Кировской области. Услышать стихи и песни, которые поют на берегах Вятки.Мероприятие проходило сразу же на нескольких площадках. Пока одни слушали музыку, в другой части санатория свою силу и ловкость ребята демонстрировали при сдаче нормативов комплекса ГТО. А в холле главного корпуса ребята постарше смогли примерить на себя совершенно необычные социальные роли в игре по мотивам романа "Молодая гвардия". Им нужно было перенять на себя личность героя и выполнить задание, общаясь с другими участниками.В это же время ещё одна группа старших ребят на площадке с говорящим названием "ТрудКрут" училась делать своими руками настоящие игровые комплексы для детей. Которые они смогут воссоздать в своих школах для учеников начальных классов.Рассказали ребятам из Республики Коми и о наших знаменитых поисковых отрядах, которые каждый год участвуют в "Вахтах Памяти" и воскрешают имена бойцов, пропавших без вести в годы войны. Это вызвало неподдельный интересЕщё одни участники этой общей идеи детства - студенты. А точнее студенческие педагогические отряды. Они уже больше 10 лет как возродились в нашей стране, и такое новое сотрудничество даёт стимул к развитию обеих организацийЭти совместные мероприятия 2-х регионов лишь первые ласточки большой идеи всероссийского объединения школьников, которая поможет каждому ребенку в России почувствовать себя частью одной большой страны.