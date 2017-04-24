Активисты ОНФ нашли в городе очередную проблемную свалку
Вчера, 10:23 | Просмотров: 132 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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От мусора решили избавиться своими силами. Причем, незаконным способом. Сотрудники базы сжигали отходы прямо на своей территории, в нарушении всех экологических и законодательных норм.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«Мы незамедлительно выехали по указанному адресу и осмотрели данную территорию. Данная информация подтвердилась, что для нас является серьезным нарушением, после чего мы написали в прокуратуру по данному поводу, что бы данная свалка была устранена».
С соответствующими предписаниями к работникам базы обратились и представители органов власти.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«Частично свалка у нас ликвидирована, но в полном объеме ее не убрали, мы хотели бы добиться, что бы данная свалка была убрана».
Отметим, что свалка была организована на берегу реки Люльченки. Таким образом, отходы создают реальную угрозу окружающей среде.
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