Активисты ОНФ нашли в городе очередную проблемную свалку

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Активисты общероссийского народного фронта нашли в городе очередную проблемную свалку. На горящий мусор на территории одной из оптовых баз пожаловались жильцы домов на улице Ердякова.От мусора решили избавиться своими силами. Причем, незаконным способом. Сотрудники базы сжигали отходы прямо на своей территории, в нарушении всех экологических и законодательных норм.С соответствующими предписаниями к работникам базы обратились и представители органов власти.Отметим, что свалка была организована на берегу реки Люльченки. Таким образом, отходы создают реальную угрозу окружающей среде.