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В Кирове высажено около 5 миллионов цветов

Вчера, 11:49 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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На сегодняшнем оперативном совещании у главы администрации города руководители территориальных управлений доложили о ходе работ по цветочному озеленению.

Напомним, что Александр Перескоков поставил задачу в текущем году более чем в 2 раза увеличить в областном центре площадь территорий, засаженных цветами, - до 100 000 квадратных метров.

На сегодня цветники и клумбы оформлены на 94 302 квадратных метрах городских площадей - в общей сложности высажено порядка 4 715 000 цветов. Сделано это силами организаций, предприятий, учреждений разных форм собственности. Как было отмечено, активно подключились к «расцвечиванию» города и жители - цветами украшены тысячи дворов.
 
В Кирове высажено около 5 миллионов цветов 
 

Вместе с тем главы территориальных управлений посетовали, что бывают случаи, когда недобросовестные граждане выкапывают или срезают посаженные цветы. «Приходится заново высаживать», - отметили руководители теруправлений.

На данный момент по темпам «цветочных работ» лидирует Октябрьский район - здесь общая площадь, засаженная цветами, почти в 3 раза превышает уровень 2016 года.

В 2 раза превысил прошлогоднюю планку Ленинский район.
К слову, на днях в Ленинском районе у школы № 70 появилась еще одна клумба Дружбы. Подобный цветник был разбит недавно силами центра местной активности «Азина, 55», депутатов городской думы и жителей микрорайона ДК «Железнодорожников» во дворе дома № 153 на Октябрьском проспекте.

К обустройству пришкольной клумбы Дружбы подключились и ученики - ребята высадили бегонии, бархатцы и петуньи.

- Школа № 70 - одна из самых «цветущих» в городе: огромная пришкольная территория всегда ухожена и оформлена цветами, - отметила руководитель центра местной активности Ольга Лаймберг.

Еще одна клумба Дружбы появится в ближайшие дни во дворе дома №131 по улице Карла Либкнехта.

- Подготовительные работы по обустройству таких цветников ведутся еще как минимум на семи дворовых территориях Ленинского района, - добавила Ольга Олеговна. - Все площадки, где появятся клумбы, примут участие в конкурсе «Цветущий город».

На данный момент высадка цветов во всех районах Кирова продолжается.


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