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Меры социальной помощи молодым и многодетным семьям региона будут усилены. Об этом Игорь Васильев сообщил на встрече с жителями города Кирова, приуроченной к Дню семьи.Основная цель встречи - рассказать о новых мерах социальной поддержки для семей, и выслушать вопросы от непосредственных получателей социальных льгот - молодых мам и пап. Не все еще знают, что по инициативе Игоря Васильева в Кировской области установлен новый вид социальной поддержки - ежемесячная соцвыплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер пособия 5000 рублей. Его будут получать те семьи, где ребенок не ходит в детский сад из-за отсутствия в нем свободных мест. Мера поддержки будет действовать для всех детей, родившихся с 1 сентября 2017 года. Для получения пособия нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или офис МФЦ. На откровенный разговор с главой региона пришли многодетные мамы и папы, женщины с маленькими детьми и даже беременные. Повод для встречи - день семьи, любви и верности.Дискуссия получилась острой, но конструктивной. Было очень много вопросов по поводу мест в детских садах. Некоторые проблемы удалось решить тут же. Так многодетному отцу из Кирова пообещали помочь с отдыхом детей в летнем оздоровительном лагере. Глава региона готов был сделать конкретные предложения правительству области по итогам встречи.В одном из вопросов жительница поселка Дороничи пожаловалась, что место для ее ребенка дали в детском саду поселка Ганино и они ежедневно возят малыша на машине в детский сад за 45 км от дома. Единственный детский сад в Дороничах полностью заполнен, причем частично детьми, из Кирова. Глава региона сказал, что эта проблема должна решаться.