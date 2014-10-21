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Меры социальной помощи молодым и многодетным семьям региона будут усилены

Вчера, 15:19 | Просмотров: 271 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Меры социальной помощи молодым и многодетным семьям региона будут усилены. Об этом Игорь Васильев сообщил на встрече с жителями города Кирова, приуроченной к Дню семьи.
 
 
Основная цель встречи - рассказать о новых мерах социальной поддержки для семей, и выслушать вопросы от непосредственных получателей социальных льгот - молодых мам и пап. Не все еще знают, что по инициативе Игоря Васильева в Кировской области установлен новый вид социальной поддержки - ежемесячная соцвыплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер пособия 5000 рублей. Его будут получать те семьи, где ребенок не ходит в детский сад из-за отсутствия в нем свободных мест. Мера поддержки будет действовать для всех детей, родившихся с 1 сентября 2017 года. Для получения пособия нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или офис МФЦ. На откровенный разговор с главой региона пришли многодетные мамы и папы, женщины с маленькими детьми и даже беременные. Повод для встречи - день семьи, любви и верности.

Меры социальной помощи молодым и многодетным семьям региона будут усиленыАНАСТАСИЯ ИВАНОВА, КИРОВЧАНКА:
«Это наш любимый праздник в семье, мы его очень ценим. Будем отмечать. Мы чувствуем, конечно, поддержку государства молодым семьям, но хотелось бы, чтобы она была больше».
 
Дискуссия получилась острой, но конструктивной. Было очень много вопросов по поводу мест в детских садах. Некоторые проблемы удалось решить тут же. Так многодетному отцу из Кирова пообещали помочь с отдыхом детей в летнем оздоровительном лагере. Глава региона готов был сделать конкретные предложения правительству области по итогам встречи.

Меры социальной помощи молодым и многодетным семьям региона будут усиленыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Состоялся живой разговор и по поводу детских садов, и школ и лицеев, и доступности здравоохранений и выделения земельных участков, молодым семьям, многодетным. Вот поднимался вопрос и очень толковый. Одно поручение я дам по этому поводу сегодня. Проработать вопрос не только о выделении леса в размере 300 кубов, а возможность задействовать в этом промышленность, банки, предложить несколько типовых проектов, когда семья могла бы не стоять перед мучительным выбором: как построить из этих кубов что-то, а выбрать из готовых проектов и тем самым загрузить мелкий и средний бизнес, который уже сейчас занимается домостроением. По-моему, абсолютно разумное предложение».

В одном из вопросов жительница поселка Дороничи пожаловалась, что место для ее ребенка дали в детском саду поселка Ганино и они ежедневно возят малыша на машине в детский сад за 45 км от дома. Единственный детский сад в Дороничах полностью заполнен, причем частично детьми, из Кирова. Глава региона сказал, что эта проблема должна решаться.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Любого рода застройки в любом городе должны предусматривать строительство социальной инфраструктуры - садиков, школ, поликлиник. Сегодня звучала обидная для муниципалитетов сентенция, что люди не хотят заводить детей, потому что нет возможности устроить в садик и школу. Это совершенно неправильно, тем более в таком большом 500-тысячном городе, как Киров».


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