Выставка "Нереальная реальность" в выставочном зале Вятского художественного музея

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В Киров приехала лаборатория научных развлечений. Её экспонаты разместились в выставочном зале Вятского художественного музея. Выставка интерактивная и посещать ее авторы рекомендуют со смартфонами. Почему, выяснила Юлия Шалаева.Это тот случай, когда детей не оторвать от экспонатов. Каждый объект как магнит притягивает к себе любопытные взгляды. Здесь плоские изображения становятся объемными, необычные зеркала соединяют два лица, комната переворачивается к верху ногами, а с виду обычный стул порхает в воздухе и, что удивительно, не падает под весом тела. Каждый экспонат - загадка, а иногда и непростое задание.Кто бы мог подумать, что так трудно обвести фломастером простую фигуру. Оказывается здесь нужны годы тренировок.Выставка называется "Нереальная реальность" и название себя оправдывает. Доверять своим глазам здесь не стоит, кругом сплошной обман и иллюзия.Выставку привезли изобретатели из Санкт-Петербурга. В их коллекции чего только нет. Объединяет экспонаты научный подход - без знаний здесь не обойтись. Мастера оптических иллюзий подумали и о любителях селфи."Нереальная" выставка будет работать все лето. Посетить лабораторию научных достижений можно в выставочном зале художественного музея.