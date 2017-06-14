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Выставка "Нереальная реальность" в выставочном зале Вятского художественного музея

Вчера, 15:23 | Просмотров: 155 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Киров приехала лаборатория научных развлечений. Её экспонаты разместились в выставочном зале Вятского художественного музея. Выставка интерактивная и посещать ее авторы рекомендуют со смартфонами. Почему, выяснила Юлия Шалаева.

Это тот случай, когда детей не оторвать от экспонатов. Каждый объект как магнит притягивает к себе любопытные взгляды. Здесь плоские изображения становятся объемными, необычные зеркала соединяют два лица, комната переворачивается к верху ногами, а с виду обычный стул порхает в воздухе и, что удивительно, не падает под весом тела. Каждый экспонат - загадка, а иногда и непростое задание.

Выставка "Нереальная реальность" в выставочном зале Вятского художественного музеяМАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Зеркальный стол, он может заколдовать ваши руки. Наш мозг привык соединять линии определенным образом, но здесь нам нужно адаптироваться к зеркальному письму и это сложно».

Кто бы мог подумать, что так трудно обвести фломастером простую фигуру. Оказывается здесь нужны годы тренировок.

- Очень трудно, не могу прямые линии рисовать, только так смог обвести.

Выставка называется "Нереальная реальность" и название себя оправдывает. Доверять своим глазам здесь не стоит, кругом сплошной обман и иллюзия.

- Почувствовать себя головой профессора Доуэля или участником известного циркового фокуса - какие только мысли не приходят в голову, когда лежишь на праздничном столе.

Выставку привезли изобретатели из Санкт-Петербурга. В их коллекции чего только нет. Объединяет экспонаты научный подход - без знаний здесь не обойтись. Мастера оптических иллюзий подумали и о любителях селфи.

Выставка "Нереальная реальность" в выставочном зале Вятского художественного музеяЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сделать забавное фото и обмануть всех легко - главное попросить человека, который фотографирует, выровнять пол по горизонту».

"Нереальная" выставка будет работать все лето. Посетить лабораторию научных достижений можно в выставочном зале художественного музея.


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