Выставка "Нереальная реальность" в выставочном зале Вятского художественного музея
Вчера, 15:23 | Просмотров: 155 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Это тот случай, когда детей не оторвать от экспонатов. Каждый объект как магнит притягивает к себе любопытные взгляды. Здесь плоские изображения становятся объемными, необычные зеркала соединяют два лица, комната переворачивается к верху ногами, а с виду обычный стул порхает в воздухе и, что удивительно, не падает под весом тела. Каждый экспонат - загадка, а иногда и непростое задание.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Зеркальный стол, он может заколдовать ваши руки. Наш мозг привык соединять линии определенным образом, но здесь нам нужно адаптироваться к зеркальному письму и это сложно».
Кто бы мог подумать, что так трудно обвести фломастером простую фигуру. Оказывается здесь нужны годы тренировок.
- Очень трудно, не могу прямые линии рисовать, только так смог обвести.
Выставка называется "Нереальная реальность" и название себя оправдывает. Доверять своим глазам здесь не стоит, кругом сплошной обман и иллюзия.
- Почувствовать себя головой профессора Доуэля или участником известного циркового фокуса - какие только мысли не приходят в голову, когда лежишь на праздничном столе.
Выставку привезли изобретатели из Санкт-Петербурга. В их коллекции чего только нет. Объединяет экспонаты научный подход - без знаний здесь не обойтись. Мастера оптических иллюзий подумали и о любителях селфи.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сделать забавное фото и обмануть всех легко - главное попросить человека, который фотографирует, выровнять пол по горизонту».
"Нереальная" выставка будет работать все лето. Посетить лабораторию научных достижений можно в выставочном зале художественного музея.
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