В Оричевском районе создана первая муниципальная пожарная команда
Вчера, 17:38 | Просмотров: 123 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Пока в этом журнале нет записей об экстренных выездах, но местные жители отныне уверены. В случае беды пожарные приедут быстро. Именно в целях оперативности в Адышево была создана первая в районе муниципальная пожарная охрана. Она состоит из четырех человек. Доверить безопасность людей решено избранным местным жителям.
АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ, НАЧАЛЬНИК ПЧ №44:
«Кто то уже работал в пожарных командах, на машинах, кто то руководством занимался. Мы регулярно приезжаем, смотрим, обучаем, проверяем. Техника исправна, молодцы, покрасили, выглядит как новая».
АЛЕВТИНА ЕЛКИНА, ГЛАВА АДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«При пожаре важна первая минута. Сбить огонь, не дать распространится. Особенно весной, когда много травы. Нас, конечно, прикрывала агрофирма "Адышево", но у них своей работы хватает. Они уедут в поля, пока я их найду, пока они приедут, момент будет упущен. А так сейчас все хорошо и очень спокойно».
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