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«Кто то уже работал в пожарных командах, на машинах, кто то руководством занимался. Мы регулярно приезжаем, смотрим, обучаем, проверяем. Техника исправна, молодцы, покрасили, выглядит как новая».

«При пожаре важна первая минута. Сбить огонь, не дать распространится. Особенно весной, когда много травы. Нас, конечно, прикрывала агрофирма "Адышево", но у них своей работы хватает. Они уедут в поля, пока я их найду, пока они приедут, момент будет упущен. А так сейчас все хорошо и очень спокойно».

В Оричевском районе создана первая муниципальная пожарная команда. Ее бойцы уже заступили на круглосуточное дежурство.Пока в этом журнале нет записей об экстренных выездах, но местные жители отныне уверены. В случае беды пожарные приедут быстро. Именно в целях оперативности в Адышево была создана первая в районе муниципальная пожарная охрана. Она состоит из четырех человек. Доверить безопасность людей решено избранным местным жителям.Строение, где базируется команда, раньше предназначалось под машину скорой помощи. Рассматривался и другой вариант размещения команды. Но этот не требовал больших денежных вложений. За две недели провели ремонт и с 1 июня караульный заступил на круглосуточное дежурство. В Адышевское сельское поселение входит более десяти населенных пунктов. Помимо них, в зоне ответственности детские загородные лагеря и санатории.Подвести водопровод к помещению, дооснастить команду формой и спецоборудованием. Это входит в ближайшие планы властей поселения и регионального МЧС. Осенью в Оричевском районе появится вторая такая муниципальная пожарная охрана в селе Пищалье. Что приведет к еще более усиленному контролю за пожарной ситуацией со стороны добровольцев, у которых есть желание работать на благо людей.