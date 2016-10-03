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Новости / Общество

Кировчанам предлагают оценить работу местной власти

Вчера, 10:58 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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В Кирове проводится ежегодный интернет-опрос населения. Горожан просят оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, осуществляющих оказание услуг населению в 2017 году.

Баннер «Оцените работу местной власти!» с опросом размещен на главной странице официального сайта администрации города Кирова.

Интернет-опрос является анонимным. Его результаты будут использованы для выработки предложений по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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