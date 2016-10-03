Кировчанам предлагают оценить работу местной власти
Вчера, 10:58 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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Баннер «Оцените работу местной власти!» с опросом размещен на главной странице официального сайта администрации города Кирова.
Интернет-опрос является анонимным. Его результаты будут использованы для выработки предложений по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
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